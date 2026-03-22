Di Giannantonio ma che fai, mette la testa nel secchio del ghiaccio: gesto virale, Diggia è già un meme

Dopo il podio nel Gran Premio del Brasile, Fabio Di Giannantonio dà spettacolo nel retro podio infilando la testa dentro la coppa del ghiaccio per le bibite fresche, un video e una scena diventata subito virale

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il retro podio è diventato uno dei momenti più attesi del post gara sia in MotoGP che in F1. Se poi c’è un tipo come Fabio Di Giannantonio dopo il 3° posto conquistato nel Gran Premio del Brasile allora lo spettacolo è assicurato così come l’uscita fuori di testa. Appunto, Diggia che mette la sua di testa nel secchio con il ghiaccio per le tenere in fresco le bibite è un meme che resterà a lungo. Così come la chiacchierata tra il vincitore Bezzecchi e Martin che parlano dei rigagnoli di acqua sbucati dall’asfalto.

Il retro podio del Gp del Brasile, Martin e Bez

L’Aprilia ha appena fatto uno-due nel Gran Premio di Goiania che ha riportato la MotoGP in Brasile dopo 22 anni. Merito di Marco Bezzecchi e Jorge Martin che hanno fatto doppietta per Noale in una sorta di crono individuale con il Bez davanti e in fuga sin dall’avvio e lo spagnolo a inseguire dopo aver staccato le Ducati del Diggia e di Marquez. A dare il via allo spettacolo nella cooling room prima del podio è stato proprio il vincitore con un paio di “bip” qua e là, Martinator lo segue a ruota.

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Bezzecchi: “A me dava spia benzina”

Martin: “Anche a me”

Bezzecchi: “Poi mi sono dimenticato, all’inizio ho cambiato, poi mi sono detto ma va, cosa ca**o cambia!”

[guardano gli highlights in tv]

Bezzecchi: “Come va Jorge?”

Martin: “Potrei stare peggio” [sorride]

Diggia show, testa nel ghiaccio

Ma il meglio in pista e anche fuori lo ha dato Fabio di Giannantonio. Fa caldo in Brasile, tanto caldo. Da costringere la Race Direction ad accorciare la gara di 8 giri per evitare che il degrado elevato delle gomme metta in difficoltà e a rischio i piloti.

Nel retro podio, Diggia ci arriva accaldato. E ad un certo punto si rivolge ai compagni di podio, Bezzecchi e Martin, e chiede: “Ma la prendete l’acqua là dentro?” indicando la grande coppa con dentro bottiglie e lattine di bibite ed il ghiaccio per tenerle in fresco. I due Aprilia non capiscono sulle prime, gli dicono di “sì” che la può prendere ma non hanno idea di cosa abbia in mente.

Diggia avvisa: “No, perchè sennò me butto dentro, nel senso che metto la faccia dentro”. Bez gli dà il permesso: “E mettila”. Detto, fatto. Di Giannantonio toglie bottigliette e lattine varie e compie il capolavoro, ancor meglio del sorpasso a Marquez nel finale: infila la testa dentro l’acqua ghiacciata, non una ma ben due volte. Un mito il Diggia!