Dovizioso vince nel diluvio, Valentino Rossi ancora giù

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, corso in due parti a causa della pioggia battente che ha costretto alla sospensione intorno al tredicesimo giro, per circa 40 minuti. Il ducatista ha preceduto il centauro della Suzuki Rins e il pilota della KTM Pol Espargaro. Ottimo quarto posto per Michele Pirro.

Nell’ultimo Gp della stagione è finito a terra Marc Marquez, è caduto anche Valentino Rossi a quattro giri dalla fine, quando era secondo. Jorge Lorenzo dodicesimo, Dani Pedrosa ha salutato la MotoGp con un lusinghiero quinto posto.

Partenza, Rins scatta bene e prende subito un po’ di margine, seguito da Viñales, Dovizioso, Marquez e Pol Espargaro. Valentino Rossi scattato sedicesimo recupera sei posizioni dopo poche curve, ed è settimo dopo due tornate.

Rins detta un ritmo impressionante e dopo tre giri fa già gara a sé: l’unico a resistergli è Dovizioso, mentre Marquez è rallentato dalla battaglia con Espargaro e Viñales. La pioggia aumenta d’intensità, e le condizioni sono al limite, cominciano le cadute: a terra Pol Espargaro (che però riparte) e Petrucci, poche curve dopo cade anche il campione del mondo Marc Marquez, poi Iannone.

A venti giri dal termine i tre di testa sono Rins, Dovizioso e Rossi, con lo spagnolo a quasi 4 secondi di margine sul ducatista. Con il passare dei giri le condizioni peggiorano, sembra di guidare delle moto d’acqua: concludono l’anno con una caduta anche Viñales e Morbidelli.

Davanti Dovizioso e Rossi si avvicinano al capofila Rins, e lo sorpassano a 14 giri dal termine. Dovizioso, dopo un sorpasso-controsorpasso con il Dottore alza il braccio, e gli organizzatori decidono per la sospensione della corsa al tredicesimo giro.

La corsa ricomincia 40 minuti dopo la sospensione. Ancora una volta parte meglio di tutti Rins, seguito da Dovizioso e da Rossi. I tre fanno il vuoto, ma torna a piovere e le condizioni della pista si fanno di nuovo complicate. A dieci giri dal termine Dovizioso si prende la testa sorpassando il centauro della Suzuki: il ducatista prova a prendere il largo, Rossi se ne accorge e dopo due tornate passa Rins, mettendosi all’inseguimento del forlivese in fuga.

Torna a piovere molto forte: Dovizioso prende margine e vola verso la vittoria, Rossi sembra accontentarsi di mantenere il secondo posto ma scivola a terra a quattro giri dalla fine, rovinando la sua corsa.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Dovizioso

Rins

P.Espargaro

Pirro

Pedrosa

Nakano

Zarco

Smith

Bradl

Syarin

SPORTAL.IT | 18-11-2018 15:30