Motogp: dopo lo sfogo di Bagnaia arriva l'attesa risposta della Ducati

Dall'Igna ammorbidisce i toni e spiega che il team farà in modo di aiutarlo per uscire dal tunnel, anche Davide Tardozzi non perde fiducia in Pecco

Mondiale già sfumato con Marquez anni luce avanti in classifica, umore sotto i tacchi perché anzichè migliorare le cose vanno sempre peggio, pazienza che sta per finire. Pecco Bagnaia sta vivendo un incubo in questo Motomondiale e vedere le Ducati non solo di Marquez ma anche di Fermín Aldeguer volare lo fa stare ancora peggio. Dopo la delusione in Austria Bagnaia aveva chiesto risposte alla Ducati e le risposte sono arrivate.

Lo sfogo di Bagnaia

“Mi piacerebbe sapere cosa è successo – aveva detto Pecco a caldo – Succedono delle cose che faccio fatica a capire” dichiara. “Sono sempre stato veloce su questa pista e oggi mi sono trovato a lottare per l’ottavo posto. Una situazione difficile da accettare. Andavo piano dappertutto rispetto a chi mi era davanti. . Se perdo la pazienza? Un bel po’, sì. Ducati non mi dice nulla al momento; ci stanno lavorando”.

La risposta di Dall’Igna

Gigi Dall’Igna ha sentito le parole del torinese e la risposta ai suoi dubbi è arrivata a stretto giro: “Penso che sia abbastanza normale quando ti aspetti e sai di poter ottenere risultati più grandi. Quando non li ottieni, sei chiaramente deluso , e purtroppo è così. Il nostro compito è cercare di aiutarlo, e stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile. Dobbiamo aiutarlo a vincere di nuovo insieme, e lo faremo; non dobbiamo mollare, e cercheremo di raggiungere questo obiettivo”.

Il guru della Ducati è stato attento a non criticare il tre volte campione. “Una combinazione di fattori impedisce a un pilota di riuscire a spingersi oltre. C’è sicuramente un fattore psicologico , ma in ogni caso dobbiamo trovare un modo per aiutarlo e cercare di risolvere i problemi che ha con la moto . Quando una combinazione di fattori fallisce, entriamo in una spirale discendente , ma dobbiamo aiutarci a vicenda e mantenere un atteggiamento positivo . Il weekend era iniziato bene; Pecco aveva fatto un lavoro eccellente in tutti i test, ma sabato si è presentato quel problema (la gomma), e quando la spirale inizia a peggiorare, è facile che tutto vada storto “-

Tardozzi difende Bagnaia

Anche il team principal Davide Tardozzi ha espresso sostegno a Bagnaia: “Peccato per Pecco; ha fatto una bella prestazione e aveva un grande potenziale. Personalmente, mi aspettavo un podio. Ci crediamo ancora , non ci arrenderemo. Lo dico dall’inizio dell’anno. Crediamo che Pecco sia il campione che è sempre stato; dobbiamo trovare il giusto equilibrio per dargli la moto che lo porterà sul podio. Come abbiamo visto nel warm-up, la moto ha funzionato bene, e lo stesso è stato vero nella prima metà di gara. So che dico sempre la stessa cosa, ma insisto sul fatto che il potenziale c’è, e dobbiamo capire perché Pecco sta avendo tutti questi problemi e cercare di risolverli. Stanno succedendo molte cose. In parte a causa della sfortuna e in parte a causa di problemi . Pecco non si è arreso , e lo ha già dimostrato venerdì, dopo le vacanze”.

Tardozzi ha negato che il pilota italiano sarà fuori gioco. ” Nessuno qui mette in dubbio la qualità e il potenziale di Francesco Bagnaia , perché ha vinto meritatamente due campionati del mondo MotoGP. Domenica ha dimostrato ancora una volta la sua velocità nella prima metà di gara e a Brno, quando ha conquistato la pole. Sta a noi aiutarlo a trovare il giusto equilibrio”.