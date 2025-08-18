Motogp: dopo lo sfogo di Bagnaia arriva l'attesa risposta della Ducati

Mondiale già sfumato con Marquez anni luce avanti in classifica, umore sotto i tacchi perché anzichè migliorare le cose vanno sempre peggio, pazienza che sta per finire. Pecco Bagnaia sta vivendo un incubo in questo Motomondiale e vedere le Ducati non solo di Marquez ma anche di Fermín Aldeguer volare lo fa stare ancora peggio. Dopo la delusione in Austria Bagnaia aveva chiesto risposte alla Ducati e le risposte sono arrivate.
Lo sfogo di Bagnaia
“Mi piacerebbe sapere cosa è successo – aveva detto Pecco a caldo – Succedono delle cose che faccio fatica a capire” dichiara. “Sono sempre stato veloce su questa pista e oggi mi sono trovato a lottare per l’ottavo posto. Una situazione difficile da accettare. Andavo piano dappertutto rispetto a chi mi era davanti. . Se perdo la pazienza? Un bel po’, sì. Ducati non mi dice nulla al momento; ci stanno lavorando”.
La risposta di Dall’Igna
Gigi Dall’Igna ha sentito le parole del torinese e la risposta ai suoi dubbi è arrivata a stretto giro: “Penso che sia abbastanza normale quando ti aspetti e sai di poter ottenere risultati più grandi. Quando non li ottieni, sei chiaramente deluso , e purtroppo è così. Il nostro compito è cercare di aiutarlo, e stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile. Dobbiamo aiutarlo a vincere di nuovo insieme, e lo faremo; non dobbiamo mollare, e cercheremo di raggiungere questo obiettivo”.
Il guru della Ducati è stato attento a non criticare il tre volte campione. “Una combinazione di fattori impedisce a un pilota di riuscire a spingersi oltre. C’è sicuramente un fattore psicologico , ma in ogni caso dobbiamo trovare un modo per aiutarlo e cercare di risolvere i problemi che ha con la moto . Quando una combinazione di fattori fallisce, entriamo in una spirale discendente , ma dobbiamo aiutarci a vicenda e mantenere un atteggiamento positivo . Il weekend era iniziato bene; Pecco aveva fatto un lavoro eccellente in tutti i test, ma sabato si è presentato quel problema (la gomma), e quando la spirale inizia a peggiorare, è facile che tutto vada storto “-
Tardozzi difende Bagnaia
Anche il team principal Davide Tardozzi ha espresso sostegno a Bagnaia: “Peccato per Pecco; ha fatto una bella prestazione e aveva un grande potenziale. Personalmente, mi aspettavo un podio. Ci crediamo ancora , non ci arrenderemo. Lo dico dall’inizio dell’anno. Crediamo che Pecco sia il campione che è sempre stato; dobbiamo trovare il giusto equilibrio per dargli la moto che lo porterà sul podio. Come abbiamo visto nel warm-up, la moto ha funzionato bene, e lo stesso è stato vero nella prima metà di gara. So che dico sempre la stessa cosa, ma insisto sul fatto che il potenziale c’è, e dobbiamo capire perché Pecco sta avendo tutti questi problemi e cercare di risolverli. Stanno succedendo molte cose. In parte a causa della sfortuna e in parte a causa di problemi . Pecco non si è arreso , e lo ha già dimostrato venerdì, dopo le vacanze”.
Tardozzi ha negato che il pilota italiano sarà fuori gioco. ” Nessuno qui mette in dubbio la qualità e il potenziale di Francesco Bagnaia , perché ha vinto meritatamente due campionati del mondo MotoGP. Domenica ha dimostrato ancora una volta la sua velocità nella prima metà di gara e a Brno, quando ha conquistato la pole. Sta a noi aiutarlo a trovare il giusto equilibrio”.