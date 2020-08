MotoGp, Dovizioso: "Con queste gomme Mondiale senza senso"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso ha commentato il suo quinto posto nel Gran Premio di Stiria :”Non voglio sbilanciarmi nettamente prima di avere tutti i dati in mano. Ma la gomma prima della bandiera rossa non andava. Spero non capiti più, a me e a nessun altro, perché così il Mondiale non ha senso”.

“Siamo stati fortunati con la bandiera rossa, ho messo poi la morbida come la settimana scorsa e la moto è tornata a funzionare normalmente, anche se dalle curve facciamo fatica ad uscire, dopo il primo spunto di accelerazione mi parte il posteriore. Poi in scia con queste gomme e queste ali che usiamo tutti non riesci ad essere efficace in staccata se hai qualcuno davanti. E questo è un problema, che abbiamo tutti. Se fossi partito più avanti me la sarei giocata, ma dall’ottava posizione anche in Gara-2 non sono riuscito a risalire, perché non avevo nessuna carta da giocare. In dodici giri ci si è giocati una gara sprint in cui abbiamo tenuto un passo esagerato in 1’24″0”, sono le sue parole a Sky.

