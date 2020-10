MotoGp, Dovizioso dimentica la frustrazione

Andrea Dovizioso prova a rialzare la testa a Le Mans dopo un Gran Premio di Catalogna da dimenticare al più presto: “Spero innanzitutto di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell’ultima gara, che è stata frustrante. Ma è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente”.

“Correremo su una pista della quale conservo i buoni ricordi dello scorso anno. Cerco di vedere ogni GP come una nuova opportunità. Sono fiducioso di poter tornare ad essere competitivo. A Le Mans dovremo anche fare i conti con il meteo incerto, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana. In ogni caso, siamo pronti per lottare fino alla fine”.

OMNISPORT | 07-10-2020 12:02