MotoGp, Dovizioso: "Il campionato inizia adesso"

Andrea Dovizioso guarda avanti con la speranza di migliorare le proprie sensazioni quando è in sella alla sua Ducati. “A parte in Austria non sono mai stato veloce quanto in passato – racconta il forlivese -. Il feeling non è al meglio, però si tratta di piccole cose che possono avere un impatto importante. A Barcellona ci sarà un grip molto diverso rispetto a quello di Misano, sulla carta saranno tutti molto veloci”.

“Mi sorprende un po’ essere primo in classifica, però tutti stanno trovando difficoltà e il punteggio dei battistrada è piuttosto basso. E’ un po’ come se il campionato cominci adesso” aggiunge Dovizioso.

OMNISPORT | 24-09-2020 17:17