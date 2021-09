Motogp, Dovizioso: "Informazioni utili per il futuro"

Il forlivense Andrea Dovizioso ha chiuso al 21° posto il quattordicesimo round del Mondiale Motogp tenutosi oggi a Misano, GP di San Marino. Il Dovi aveva messo in conto un weekend difficile, ed i dati raccolti saranno molto utili per prendere ancora più confidenza con la Yamaha dopo un anno di inattività.

Queste le parole di Dovizioso:

“Ho fatto la corsa che dovevo fare. Va bene per le informazioni che ho acquisito perché saranno utili per questa nuova avventura. Tutto quello che abbiamo raccolto nel weekend sarà in funzione dei test che faremo sempre qui martedì e mercoledì per provare altro materiale e migliorare alcuni aspetti legati alla guida e alla tecnica della moto”.

OMNISPORT | 19-09-2021 19:22