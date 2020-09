MotoGp: Dovizioso, lezione di stile

Andrea Dovizioso, subito fuori nel Gp di Catalogna dopo un contatto con Zarco, si è così espresso ai microfoni di Sky: “Ti pesa di più se non dipende da te. Certe cose possono succedere quando si è in tanti, non ha senso puntare il dito su qualcuno per la dinamica della caduta”.

“A fine gara quando c’è stato un calo importante Jack ha tenuto un buon passo e Pecco è riuscito a essere veloce. Quindi Ducati inferiore a Yamaha e Suzuki? Sì ma non del tutto. Non riesco a essere veloce quanto vorrei con la nuova gomma e questo sta complicando tutto”.

OMNISPORT | 27-09-2020 16:25