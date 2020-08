MotoGp, Dovizioso: "Molto contento del lavoro fatto"

Andrea Dovizioso è molto soddisfatto del venerdì di prove libere in vista del Gp di Stiria. Il ducatista nel pomeriggio si è concentrato sul lavoro in ottica gara, non pensando ai tempi.

“Sono contento del lavoro che abbiamo fatto, facendo un buon tempo stamattina siamo riusciti a dedicare il turno del pomeriggio alla gara, ci portiamo avanti col lavoro, abbiamo portato avanti le gomme tanto, per avere più feedback del weekend scorso”.

“Si può fare qualcosina in più, gli avversari sono belli carichi, c’è chi ha fatto lo step in avanti, chi è in linea con noi come passo, c’è ancora del lavoro da fare. Ad oggi siamo in linea con gara 1, c’è ancora la possibilità di migliorare”.

OMNISPORT | 21-08-2020 17:04