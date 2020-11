MotoGp, Dovizioso: "Non mi diverto da tempo"

Finale di stagione amaro per Andrea Dovizioso, che a poche settimane dall’addio alla scuderia di Borgo Panigale racconta le sue sensazioni, perlopiù negative: “Volevo godermi gli ultimi due Gran Premi ma è dura, perché sono le sensazioni che hai in moto a comandare”.

“Sono in una situazione non semplice e nemmeno nuova, ci potrei passare sopra solo se fossi veloce, invece è complicato essere rilassato. So che è una cosa bellissima essere in MotoGP, ma se non sei veloce non ti diverti. A essere sincero non ricordo l’ultima volta in cui mi sono divertito in moto”, sono le paroe riportate da Gpone.com.

“E’ un peccato finire così, ma è molto complicato finire tra i primi 3 di questo campionato”.

OMNISPORT | 14-11-2020 09:11