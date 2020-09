MotoGp, Dovizioso-Petronas: arriva il 'no'

“Per mettere le cose in chiaro, non stiamo affatto considerando Dovi per il 2021”. Razlan Razali, il boss del Team Petronas, sui propri social ha smentito con decisione l’ipotesi che sarà il romagnolo a prendere il posto di Fabio Quartararo nel team malese.

Una presa di posizione netta, con cui il manager ha smentito le voci provenienti dalla Germania, secondo cui Andrea Dovizioso sarebbe stato ingaggiato per affiancare Franco Morbidelli visto che – stando a quanto riportato da Speedweek – Valentino Rossi non proseguirà l’attività il prossimo anno.

OMNISPORT | 09-09-2020 12:57