MotoGp: Dovizioso-Petrucci, faccia a faccia in aereo

Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercano di chiarirsi dopo quanto successo sabato in Q1. La Ducati ha esortato i due piloti a ritrovare l’armonia, soprattutto in vista delle prossime gare che vedranno nonostante tutto ancora in lotta Dovizioso per il titolo.

I due hanno viaggiato insieme in aereo per tornare in Italia e si sono confrontati: “Non ho avuto la possibilità di parlare, ma saremo sullo stesso aereo più tardi, quindi ci parleremo”, ha rivelato Dovizioso dopo la gara.

Petrucci ha così parlato della questione: “Era molto arrabbiato con me e ha ovviamente ragione. Ha perso la promozione in Q2 perché gli sono rimasto dietro. Ma potete vedere quanto tempo ho perso sui rettilinei, anche in scia. Ho cercato di difendere la mia posizione in gara, era tutto quello che potevo fare”.

OMNISPORT | 19-10-2020 11:28