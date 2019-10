Andrea Dovizioso sta già ragionando in funzione del 2020. “Siamo concentrati più su come e dove migliorare visto che il campionato è praticamente terminato: il divario da Marquez in questo momento è grande" ha sottolineato dalla Thailandia il pilota della Ducati.

"Ad Aragon mi sentivo bene, ho trovato il feeling, sono stato costante fino alla fine e questo ha fatto la differenza per conquistare un buon secondo posto" ha aggiunto il forlivese.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 16:09