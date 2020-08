MotoGp: Dovizioso ringrazia anche Rins

“Il feeling era buono, in 2-3 punti staccavo da paura e questo mi è bastato per fare il gap e mettere in crisi tutti. Rins ha commesso un errore, altrimenti sarebbe stata difficile. L’ultimo giro non me lo sono nemmeno goduto, hanno sbagliato nel tabellone in alto, pensavo mancasse un altro giro”. Andrea Dovizioso, ai microfoni di Sky Sport, commenta così il successo colto in Austria.

“E’ stato un incidente pazzesco, è stato veramente rischiosissimo, meglio non poteva andare, è stata una fortuna incredibile, sono ben contento che nessuno si sia fatto nulla di grave” aggiunge il romagnolo sullo scontro Morbidelli-Zarco.

OMNISPORT | 16-08-2020 17:47