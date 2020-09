MotoGp, Dovizioso risponde a Rossi

Andrea Dovizioso risponde a Valentino Rossi che lo ha chiamato in Yamaha come collaudatore per il 2021. “Vedremo – dice il ravennate a Tuttosport -. La prospettiva concreta è di fare il collaudatore o prendermi un anno sabbatico. Io so cosa ho bisogno per essere competitivo e sono molto aperto su quanto mi verrà proposto. Ma di certo non voglio correre tanto per correre. Io ho sempre corso e correrò sempre per vincere il Mondiale. Poi se nel frattempo arriverà una situazione la prenderò in considerazione. Sono tranquillo. Ho chiaro cosa voglio fare e come. E voglio concentrarmi su questo campionato, che è apertissimo”.

Dovi torna anche sulla tragedia sfiorata in Austria e sulla reazione del Dottore. “Bisogna essere lì, al suo posto in questo momento, per capire. La reazione di Valentino è stata la conferma che continuerà. Quando succedono queste cose, se vai ad analizzare obiettivamente le conseguenze che potevano esserci ti fa molto effetto, invece è riuscito a farsela scivolare addosso abbastanza velocemente. Era visibilmente scosso, ma quando siamo ripartiti è stato il migliore della Yamaha”.

