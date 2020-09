MotoGp, Dovizioso si toglie pressione

“Sentirmi dire che sono il favorito mi fa sempre molto piacere, ma mi ritengo uno molto obiettivo e in questo momento faccio fatica a pensarlo. La verità è che non metterei nessun pilota come favorito, quindi….. Davvero, è totalmente una lotta ancora aperta per tanti”.

A sottolinearlo, stando quanto riferito da Sport Mediaset, è stato il centauro della Ducati Andrea Dovizioso.

Il romagnolo, al momento, è al secondo posto nella classifica del campionato del mondo delle MotoGp alle spalle di un Fabio Quartararo apparso in difficoltà nelle ultime uscite. 70 punti per il francese, 3 in meno per Dovi.

OMNISPORT | 06-09-2020 10:43