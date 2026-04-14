Durante la sosta della MotoGP la Ducati pensa al futuro: Michele Pirro ha girato per la prima volta a Misano con la moto 2027 che sarà di Marquez e Acosta coi nuovi regolamenti. Il parere di Tardozzi sul passaggio da Michelin a Pirelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Domani è già qui per la Ducati. Mentre il Campionato del Mondo MotoGP osserva la sua sosta causa rinvio della tappa in Qatar, nei box di Borgo Panigale è già tempo di pensare alla prossima stagione, quella che vedrà il cambio dei regolamenti e delle moto. Al circuito Marco Simoncelli di Misano la casa italiana ha portato in pista il suo primo prototipo per il 2027.

La Desmosedici di Marquez e Pedro Acosta ha emesso i suoi primi vagiti mentre Aprilia resta l’unica casa a non aver ancora fatto scendere in pista la moto del prossimo anno e Davide Tardozzi si sbilancia sull’apporto delle gomme Pirelli.

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Pirro ha portato in pista la Ducati 2027

Sulla pista del Misano World Circuit intitolato al compianto Marco Simoncelli, lo storico collaudatore Michele Pirro ha avuto l’onore di battezzare la nuova Ducati 850cc che correrà nel Mondiale MotoGP 2027. Sarà un anno cruciale in cui cambieranno i regolamenti e di conseguenze i mezzi.

Pirro ha fatto debuttare il nuovo motore e in ottemperanza ai regolamenti tecnici del prossimo anno una moto priva del famigerato holeshot, il benedetto e maledetto a seconda dei casi, abbassatore, oltre che una Desmosedici con meno carico aerodinamico, meno aiuti elettronici e maggiore attenzione alla pura guida.

Anche Bulega coinvolto nello sviluppo

In questi due giorni a Misano, Michele Pirro ha effettuato lo shakedown senza tirare collaudo tecnico, poiché l’obiettivo non è il tempo sul giro, ma piuttosto la validazione dell’integrità del mezzo. Il lavoro ora dovrebbe passare nelle mani di Nicolò Bulega. Il leader del Mondiale Superbike, sempre a caccia di un post in MotoGP, sarà responsabile dell’adattamento agli pneumatici Pirelli e dell’esplorazione dei limiti della moto nel primo test ufficiale di performance, previsto per la fine di aprile.

Manca solo Aprilia all’appello

Ducati si aggiunge alla lista delle altre grandi case costruttrici ad aver portato in pista il prototipo della nuova moto. Prima di Borgo Panigale lo avevano fatto già tra la fine del 2025 e i primi mesi di quest’anno KTM, la prima a debuttare, e i giapponesi Honda e Yamaha (che stanno già macinando chilometri dopo il test di Takaaki Nakagami con la RC214V a Sepang).

Al momento all’appello dell’esordio della nuova moto 2027 manca solo Aprilia. Già proprio la casa di Noale che ha dominato l’inizio del Mondiale 2026 con le tre vittorie in fila di Marco Bezzecchi leader del campionato ottimamente spalleggiato da un ritrovato Jorge Martin. Nelle officine di Noale, il motore ha già “cantato” al banco prova, ma Massimo Rivola che ha già mandato un messaggio a Bagnaia, e il suo team hanno deciso di dare priorità al “qui e ora” prima di scendere in pista con la nuova era.

Il giudizio di Davide Tardozzi: “Pirelli fondamentale”

Un altro cambiamento importante che ci sarà il prossimo anno, oltre al regolamento tecnico, riguarderà le gomme passando da Michelin a Pirelli come fornitore unico. A GpOne, il team manager Ducati, Davide Tardozzi è convinto che l’esperienza di Borgo Panigale in Superbike dove si usano già le Pirelli, sarà fondamentale visti i passi avanti fatti dagli pneumatici: “Sono sicuro che i progressi visti nell’ultimo anno e mezzo in Superbike siano legati al lavoro che Pirelli sta facendo per la MotoGP. In passato le gomme calavano nel finale di gara, ora non succede più. Questo perché stanno già pensando alle esigenze della MotoGP”.