Ducati pronta per Jerez dove riprende la MotoGP, Gigi Dall'Igna fissa gli obiettivi e Claudio Domenicali lancia il guanto di sfida ad Aprilia. Il punto sulle condizioni di Marquez, la fiducia in Bagnaia e gli applaudi per Di Giannantonio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ultima domenica di riposo per la MotoGP. Da venerdì prossimo i motori torneranno a rombare. La classe regina dopo le prime tre tappe tutte griffate Aprilia e Bezzecchi, arriva per la prima volta in Europa. C’è grande attesa per la riscossa da parte della Ducati che in questo avvio di Mondiale 2026 si è scoperta fragile e non più dominatrice. Per questo motivo i vertici di Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna e Claudio Domenicali, ripongono grandi speranze di rivedere a Jerez una Desmosedici in palla e davanti a tutti spronando i suoi piloti a cominciare dagli ufficiali Marc Marquez e Pecco Bagnaia plaudendo allo stato di forma di Fabio Di Giannantonio.

Dall’Igna guarda oltre: test Jerez più importanti della gara

Non è stato un buon inizio di Mondiale MotoGP per la Ducati. Tre gare, tre batoste prese dall’Aprilia. Il mese di sosta, forzata per il rinvio della tappa in Qatar, è stata l’occasione oltre che per testare la nuova 850cc del prossimo anno, per riflettere su come migliorare la GP26 che al momento paga qualcosa nei confronti della RS- GP26.

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Ne è conscio anche Gigi Dall’Igna che in vista di Jerez fissa gli obiettivi di crescita della moto: “Più che alla gara, penso ai test di lunedì, dove credo che potremo trovare le soluzioni per tornare in pista – le parole del CEO Ducati Racing a Sky Sport e riportate da motorsport.es – Spero che riusciremo a migliorare la situazione attuale. Dovremo sicuramente lavorare sulla moto per mettere a punto l’assetto”

Come sta Marc Marquez, Dall’Igna fiducioso

Le condizioni fisiche di Marc Márquez continuano a essere oggetto di discussione. Anche i grandi del passato hanno espresso perplessità sullo stato di forma dello spagnolo che sta pagando ancora i postumi dell’infortunio e dell’operazione alla spalla dopo Indonesia 2025. Ko che starebbe pesando sul suo rendimento oltre che sulle trattative del rinnovo con Ducati.

Dall’Igna prova a essere ottimista: “Quando arrivi alla pre-stagione con un infortunio alla spalla così serio, hai bisogno di un po’ di tempo per tornare tutto alla normalità, sono convinto e fiducioso che sarà in grado di fare tutto ciò che gli occorre”.

Fiducia in Bagnaia, applausi per Diggia

Anche se Bagnaia vive una stagione da separato in casa, resta la fiducia, almeno a parole da parte della Ducati nei confronti di Pecco, rimarcata dallo stesso Dall’Igna che prova a trovare qualcosa di positivo in un inizio di stagione ancora al di sotto delle aspettative da parte del due volte campione del mondo: “Lo vedo in gran forma, ricordiamoci che ad Asustin stava dominando la Sprint fino a un giro dalla fine, spero che d’ora in possa finalmente mostrare tutto il suo talento”

Dall’Igna però non dimentica l’uomo in più in queste prime tre gare del 2026 di Ducati, quel Fabio Di Giannantonio che ha portato a casa già due pole (Brasile e Austin) e un paio di podi risultato, al momento, il migliore nel mondiale piloti: “Fabio è un pilota che ha tantissimo talento, lo scorso anno, un po’ come Marquez quest’anno, ha cominciato la stagione con i postumi di un infortunio che lo ha penalizzato ma ora dimostrando tutta la sua bravura”.

Domenicali: “Che sfida con Aprilia”.

A margine dell’evento che celebrava i 100 anni di Ducati, anche l’ad Claudio Domenicali ha parlato ai microfoni di Sky dove ha rilanciato la sfida all’Aprilia: “Sta segnando risultati straordinari, molto bravi e gli facciamo i complimenti. Questa è la nostra sfida nel breve”.

Domenicali ha anche parlato del “blocco” da parte dei costruttori agli annunci di mercato piloti 2027 a causa del braccio di ferro con Liberty Media e Dorna sul rinnovo di alcuni accordi: “È stato un po’ più complesso del solito ma nell’ultima settimana sono stati fatti passi avanti abbastanza significativi. Siamo alla formalizzazione degli accordi, ci vorrà ancora un po’ di tempo ma siamo nella fase finale”.