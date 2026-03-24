Dall'Igna non vuole perdere Gresini, retroscena su Rossi e Padovani: Tardozzi ne ha anche per Marquez e Bagnaia

Momento non facile per Ducati, in pista e fuori: le sconfitte contro Aprilia ma anche il rapporto da ricostruire con Gresini sono al centro delle preoccupazioni di Dall'Igna e Tardozzi. Ecco lo sgarbo che ha fatto arrabbiare Nadia Padovani, c'entra Valentino Rossi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non è stato l’inizio di stagione che in Ducati si aspettavano. Due gare, due sconfitte per mano di Aprilia. Anche se mitigate dalla costanza e dal talento di Marquez che come dice Pedrosa sta incamerando punti per quando verranno tempi migliori. La casa di Borgo Panigale sta combattendo su più fronti, non solo tecnici, anche diplomatici.

C’è un rapporto da ricucire con il Team Gresini che nelle ore a ridosso del Gp del Brasile in molti hanno dato vicino al ritorno con la Honda. Già a Goiania c’è stato un summit con Nadia Padovani e parole al miele da parte del team manager Davide Tardozzi. Insomma Gigi Dall’Igna e tutta la Ducati non vogliono perdere, nè Gresini, nè il confronto con Aprilia.

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Rossi e il Team VR46 dietro la “rottura” Gresini-Ducati

Nei rapporti genitori-figli mai lasciar intendere di voler più bene a uno rispetto che all’altro. Ecco perchè il Team Gresini avrebbe mal digerito l’accordo tra Ducati e il Team VR46 per proseguire la loro collaborazione come team satellite. Ma che ha visto definire anche il passaggio di Fermin Aldeguer con la scuderia di Valentino Rossi e Alessio Salucci dal prossimo anno.

Uno sgarbo che Nadia Padovani e il suo entourage non hanno ben gradito. Per questo motivo nelle ore a ridosso del Gran Premio del Brasile si è diffusa la voce di un possibile addio di Gresini a Ducati per riabbracciare dopo 10 anni la Honda in cerca di un altro team satellite per proseguire lo sviluppo delle sue moto e la risalita verso l’Olimpo della MotoGP.

Ducati prova a ricucire i rapporti con Gresini

Scattato l’allarme, già a Goiania i vertici della Ducati hanno cercato di rimettere insieme i cocci della collaborazione con Gresini. C’è stato anche un incontro all’impronta, documentato da motorsport.es tra Nadia Padovani, vedova del compianto Fausto e reggente del Team Gresini, col team manager Michele Masini, da una parte e Mauro Grassilli, direttore sportivo della Ducati, dall’altra.

Schiarita Ducati-Gresini, parla Tardozzi

L’impressione è che l’incontro sia servito a qualcosa. Alla riconciliazione. Dopo le parole al miele proprio del ds Ducati, Grassilli anche Davide Tardozzi ha messo in cima alle priorità di Borgo Panigale il rinnovo dell’accordo con Gresini: “Non vogliamo perderli. È un ottimo team, faremo di tutto perché resti con noi e credo che loro vogliano restare con Ducati”.

Come scrive il giornalista spagnolo Casanova, Ducati vuole che anche i team contribuiscano, almeno in parte, al pagamento degli stipendi dei piloti che corrono per loro. Attualmente, Aldeguer e Fabio Di Giannantonio hanno contratti diretti con Borgo Panigale, che si fa carico dei loro salari. Questa situazione cambierà leggermente nel 2027, quando il team di Rossi contribuirà a una parte dello stipendio di Fermín. È su questo punto che si stanno concentrando le trattative con Gresini, ma non sembra che ciò impedirà la conferma del rinnovo contrattuale tra le due parti nei prossimi giorni.

Tardozzi sulla crisi Ducati: “Marquez al 100%, Bagnaia in crescita”

Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint, la doppietta con Di Giannantonio, la Ducati è tornata ad essere battuta in gara dall’Aprilia che ha fatto uno-due in Brasile. Addirittura peggio sono andati i piloti ufficiali, Marquez solo quarto battuto da Diggia (VR46) e Bagnaia caduto a metà corsa quando era solamente 11° la stessa posizione di partenza.

Una mezza crisi conclamata per Ducati che il Il team manager Tardozzi ha commentato così: “Marquez non si è mai lamentato, se dice che non è al 100% vuol dire che qualcosa gli manca; per Bagnaia oggi non c’era il feeling, ma sia nei test che nelle prime due gare ha dato segnali importanti. A livello di risultati vorremmo reagire da Austin, non da Jerez. Va fatto un plauso ad Aprilia che ha lavorato bene e che ha due piloti molto in forma”.