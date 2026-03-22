Gresini rompe con Ducati e torna con Honda: Grassilli prende tempo ma Padovani ha deciso e Diggia va in Yamaha

Dal Brasile arriva la clamorosa indiscrezione sul futuro del Team Gresini che non rinnoverà con la Ducati ma è pronta a tornare con la Honda anche se il ds di Borgo Panigale Grassilli getta acqua sul fuoco. Mercato piloti: Di Giannantonio alla Yamaha

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Continuano gli scossoni in MotoGP verso il 2027. Non solo mercato piloti. Nelle ultime ore circola un’altra notizia clamorosa all’interno del paddock a Goiania. Il Team Gresini non rinnoverà con la Ducati per il prossimo anno. La scuderia intitolata al compianto Fausto e gestita dalla moglie Nadia Padovani, è pronta a tornare con la Honda. In Brasile prima della Sprint Race ha anche parlato il direttore sportivo di Borgo Panigale, Mauro Grassilli che ha auspicato un rinnovo ma a questo punto, peraltro senza i due piloti in usciti è facile pensare che per Gresini cambierà tutto.

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Ducati, Grassilli: “Rinnovo con Gresini priorità”

Dopo aver svezzato tanti giovani talenti, aver ridato fiducia e tolto la ruggine a Marc Marquez, il rapporto tra Ducati e Gresini sembra essersi incrinato. O comunque non più idilliaco o prioritario. Il rinnovo dell’accordo come team satellite tarda ad arrivare e di conseguenza aumentano le voci di divorzio dopo tanti anni di matrimonio.

Approfittando del rinvii plurimi della partenza della Sprint causati dalla voragine apertasi sulla pista di Goiania, a Sky Sport ha parlato il direttore sportivo di Ducati Corse, Mauro Grassilli che ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Con Gresini bisogna cercare di chiarire e chiudere il prima possibile perché per noi è un team importante”.

Grassilli ha anche parlato dello stallo che stanno vivendo i team della MotoGP in attesa di definire i rapporti con Dorna e Liberty Media sul futuro, una sorta di firma di Patto della Concordia che tarda ad arrivare e che sta bloccando anche i vari annunci di mercato 2027: “Spero che potremo farli il prima possibile, non so se Austin, è una situazione non facile da gestire, ci sono tanti punti interrogativi che a questo punto della stagione bisognava già aver risolto”.

Gresini: no a Ducati, sì a Honda

Se per Ducati, citando Grassilli, il rinnovo con Gresini è prioritario forse altrettanto non lo è per Gresini. Secondo varie indiscrezioni del paddock a Goiania, Gresini Racing potrebbe compiere uno storico ritorno dopo 10 anni alle moto Honda per la stagione 2027.

Secondo The Race, Gresini sarebbe già vicino a finalizzare un accordo con Honda, il che comporterebbe una formazione di piloti completamente rinnovata, dato che sia Fermin Aldeguer che Alex Marquez lasceranno la squadra, il fratello di Marc per prendere una moto ufficiale in KTM e il giovane spagnolo per restare in Ducati ma spostarsi in VR46.

Per Gresini un ritorno alle origini

Come detto per Gresini sarebbe un ritorno alle origini quando il team fondato dal compianto Fausto Gresini è stato satellite Honda fin dai suoi esordi nel 1997, ottenendo tra l’altro successi con Sete Gibernau e Marco Melandri, secondi classificati nel campionato piloti tra il 2003 e il 2005, alle spalle di Valentino Rossi.

Gresini è poi passato alle moto Aprilia nel 2015, aprendo la strada alla prima avventura ufficiale a tempo pieno del marchio di Noale in MotoGP, prima di passare alla Ducati nel 2022 con svariati successi: Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Alex Marquez e Aldeguer.

Mercato piloti MotoGP, Di Giannantonio in Yamaha

Ogni notizia in MotoGP crea un effetto domino. Vi avevamo detto del passaggio di Aldeguer da Gresini a VR46 restando sotto l’egida Ducati. La novità di queste ultime ore riguarda Fabio Di Giannantonio. Il poleman di Goiania non resterebbe con Valentino Rossi ma sarebbe pronto a passare in Yamaha ufficiale, al fianco di Jorge Martin dove prenderebbe il posto di Alex Rins.

Detto di Alex Marquez con la KTM al posto di Pedro Acosta, nel Team Gresini Racing 2027 con le moto Honda potrebbe trovare una sella Enea Bastianini, anche per lui un ritorno alle origini e un rilancio dopo l’esperienza non facile nel team satellite KTM.