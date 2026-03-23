Ducati, Meda: "Ho parlato con Dall'Igna". Bagnaia sconsolato: "L'ho mandata a quel paese" e Marquez loda Aprilia

Ducati in crisi? Forse ma di certo battuta per la seconda volta dall'Aprilia in gara peraltro con doppietta. Bagnaia e Marquez si interrogano sui problemi e Guido Meda rivela un colloquio con Gigi Dall'Igna

Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint, la doppietta con Di Giannantonio, la Ducati è tornata ad essere battuta in gara dall’Aprilia che ha fatto uno-due in Brasile. Addirittura peggio sono andati i piloti ufficiali, Marquez solo quarto battuto da Diggia (VR46) e Bagnaia caduto a metà corsa quando era solamente 11° la stessa posizione di partenza. Una mezza crisi conclamata per Ducati che ha visto l’inciso di Guido Meda a Sky citando le parole di Gigi Dall’Igna.

Marquez mastica amaro: “Siamo indietro sull’Aprilia”

Marc Marquez si è mostrato serio dopo la gara di MotoGP a Goiânia conclusa al quarto posto dopo aver perso il podio a favore di Di Giannantonio. Il campione del mondo ha sottolineato che sono indietro rispetto all’Aprilia e sa che sia lui che la Ducati hanno bisogno di migliorare: “Entrambe le Aprilia volavano, ed eravamo lì, a lottare per il podio con Diggia, nella Sprint ha sbagliato lui, in gara io. Penso che dobbiamo guardare al weekend nel modo più positivo perché, mettendo insieme le due gare, non abbiamo perso poi così tanti punti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marquez ha sottolineato la differenza al momento tra Ducati e Aprilia a favore della moto di Noale: “Al momento, non abbiamo la velocità che avevamo l’anno scorso e non mi sento ancora a mio agio. Spero che a poco a poco mi sentirò più a mio agio e che riusciremo anche a guadagnare velocità.”

Bagnaia resta in crisi: “sono in balia della moto

Sconsolato Bagnaia che registra un’altra caduta e un’altra domenica amara. Cominciano a diventare tante anche in quella che doveva essere la stagione del riscatto ed invece è cominciata sulla falsa riga del 2025, tante parole ma pochi risultati e una matassa di cui non si trova il bandolo: “Peccato, partire indietro non è il massimo, ma per come sono caduto non credo che se fossi partito davanti non sarei caduto. Non sono riuscito a spingere, non ho avuto buone sensazioni, non ne avevo, non potevo spingere ed ero in balia di quello che faceva la moto“ ha detto Pecco.

Bagnaia sottolinea gli sforzi suoi e del suo box: “Ci stiamo impegnando tanto, sto lavorando sodo, prima o poi arriveremo e torneremo dove dobbiamo stare. C’è da ricostruire la velocità e non è un percorso facile. Qui in prova sono stato sempre molto veloce e invece l’ho mandata a quel paese da solo in qualifica ma in gara avrei faticato comunque a fare meglio della Sprint”.

Guido Meda e le parole di Dall’Igna

Durante la lunga diretta di Sky Sport, il telecronista della MotoGP, Guido Meda si è soffermato, oltre che con Bagnaia, anche con una riflessione sulle difficoltà della Ducati in queste prime due gare vinte e stravinte dall’Aprilia dove la moto di Borgo Panigale ha faticato e non poco e in particolare rivela di aver parlato con Gigi Dall’Igna sui mali della Ducati: “La mia opinione è che questo non sia assolutamente il valore della Ducati lo dico perché mi sono fatto due chiacchiere con Gigi Dall’Igna dopo la Thailandia che in assoluto sincerità mi ha detto che loro questo tipo di carcassa la soffrono molto per come è fatta la loro moto”

Sul futuro, la voce della moto in tv è ottimista per la Desmosedici: “Considerando che anche in Brasile la temperatura era alta io penso veramente che al di là di Austin che è casa Marquez, e succeda quel che succeda, davvero penso che la verità sul valore della Ducati la vedremo a Jerez e li auguriamoci di vederle vicina a combattere”