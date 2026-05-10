Senza Marc Marquez come cambia la strategia Ducati che ora deve puntare tutto su Bagnaia mentre per lo spagnolo il bis mondiale diventa quasi impossibile. Chi correrà al suo posto a Barcellona tra Bulega e Pirro

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Che sarebbe stata una stagione difficile Dall’Igna l’aveva messo in conto. Ma che alla quinta gara si sarebbe trovato un’Aprilia in formissima e un Marquez infortunato questo non era probabilmente nelle peggiori previsioni. E dire che un ritrovato, almeno così pare, Bagnaia a Le Mans, rappresenta uno spiraglio di luce nel tunnel che si intravede da Borgo Panigale. Che ora si trova a dover puntare tutto su Pecco, almeno fino al Mugello con il punto interrogativo su chi correrà al Montmelò la settimana prossima, scelta che pare obbligata con buona pace di Nicolò Bulega.

Marquez out, appuntamento al Mugello

La brutta caduta nella Sprint di Le Mans ha provocato una frattura al quinto metatarso del piede destro per Marc Marquez che verrà operato nelle prossime ore. Il pilota spagnolo approfitterà di questa pausa forzata per sottoporsi a un’altra operazione, alla spalla destra, già programmata dopo Jerez, per correggere una vite che comprimeva il nervo radiale e che risale ai precedenti interventi dopo la caduta della scorsa stagione in Indonesia per cui Marc soffre ancora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marquez dunque oltre a saltare il Gran Premio di Francia, per ovvie ragioni, non correrà la settimana prossima il Gran Premio di Catalogna. Il rientro è previsto se tutto andrà bene nella gara successiva, il 29 e 31 maggio nel Gp d’Italia al Mugello.

Marquez vicino ad abdicare

“Sentivo che c’era qualcosa che non andava ma mi sforzavo di pensare che dipendesse da altro”. Marc aveva il sentore che non tutto fosse in ordine, l’aveva ribadito più volte, di non sentirsi apposto con la moto. Ma non era nè lui a livello psicologico, nè la GP26 con tutti i suoi piccoli problemi di quest’anno nel confronto con l’Aprilia.

Ora però per lo spagnolo si fa dura. Dopo la Sprint francese, il suo distacco dal leader del Mondiale MotoGP, Marco Bezzecchi, è salito a 51 punti ed è destinato ad aumentare considerando che lo spagnolo salterà sicuramente altre tre gare, il Gp di Francia e Sprint e GP di Catalogna settimana prossima. Anche se ci sono tantissimi punti in palio ancora da qui alla fine della stagione, considerando quanto sono agguerriti in casa Aprilia, ora che anche Martin sembra tornato in forma mondiale, sarà davvero dura per il campione del mondo confermarsi.

Paradosso Ducati: tutto su Bagnaia che se ne va

Una pole e un secondo posto nella Sprint. Come ai vecchi tempi, sul pezzo, veloce e grintoso, Bagnaia si è messo in mezzo alle due Aprilia regalando punti e morale alla Ducati che non è andata benissimo al sabato con tutti gli altri piloti dei team satellite relegati nelle retrovie, vedi Alex Marquez, o caduti come i due “canarini” Di Giannantonio e Morbidelli, oltre che Aldeguer.

Borgo Panigale si trova dunque a dover fare affidamento completamente su Pecco. Strano, vero. Perchè Bagnaia andrà via dalla Ducati nel 2027 visto che in rosso ci arriverà Pedro Acosta e il due volte campione del mondo andrà a far coppia tutta italiana con Bezzecchi in Aprilia.

Chi al posto di Marquez: perchè non ci sarà Bulega

La Ducati dunque sarà orfana di Marquez nel Gran Premio di Catalogna. Scatta dunque una sorta di totonomi per il suo sostituto sulla rossa numero #93. Anche se a dire il vero c’è poco da scandagliare. Sfortunato se così si può dire, Nicolò Bulega visto che proprio domenica prossima ci sarà la contemporaneità con la Superbike dove è leader incontrastato del campionato, impegnata in Repubblica Ceca.

Bulegas che lo scorso anno sostituì Marquez nelle ultime due gare del Mondiale, raccogliendo i primi due punti della sua carriera in MotoGP, sogna da tempo la promozione in classe regina con o senza Ducati e si è di fatti messo sul mercato. A questo punto a Barcellona-Montmelò vedremo quasi sicuramente il tester storico Michele Pirro apparso in gran forma in questo fine settimana al Mugello vincendo gara1 del CIV, Campionato Italiano della SBK.