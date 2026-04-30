Virale il filmato in cui Marquez e Bagnaia parlano di alcune stories di Marc che avevano alimentato le voci di mercato sulla Honda, Ducati intanto è ancora alle prese col bilancio post Jerez, parla Dall'Igna

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP si gode un fine settimana di pausa dopo la ripresa di Jerez in vista della tappa in Francia che aprirà il mese di maggio. In casa Ducati è ancora fresco il week end altalenante in Spagna con la vittoria di Alex Marquez in gara, la doppietta nella Sprint ma anche il cocente doppio ritiro della domenica di Marc e Pecco. Cosa che non ha fatto felice Gigi Dall’Igna. Proprio Marquez e Bagnaia sono stati protagonisti di un siparietto che in un modo o nell’altro riguarda lo spagnolo e le continue voci di mercato di un ritorno in Honda.

Marquez e il viaggio in Giappone sospetto

L’ultimo episodio di “Inside Ducati” ha mostrato come al solito il visto e non visto del Gran Premio di Spagna. In particolare, tra la presenza di Horner nel box di Borgo Panigale e i momenti di gioia e di tristezza per le alterne fortune di Sprint e GP, ha fatto vedere quello che si sono detti in un momento di relax, Bagnaia e Marquez.

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Prima della gara di Jerez, Marc Marquez aveva acceso qualche campanello di allarme intorno al mercato MotoGP postando un paio di stories dal Giappone, per la precisione da Tokyo. Impegni con gli sponsor sicuramente ma la mente di molti ha galoppato immaginando un incontro magari coi vertici Honda per pianificare un ritorno di cui si parla tanto, ora o più in là.

Marc ride con Bagnaia: “Sennò di cosa parlano i social”

Nello spezzano video si vede Marquez parlare con Bagnaia confermando di essere stato in Giappone. “L’ho visto. Ti piace proprio fare storie…”, ha detto Pecco. Marc sorride e aggiunge: “Ma è durato solo un’ora. Mi ha fatto ridere molto“. e mentre Bagnaia spiega a un meccanico cosa ha fatto lo spagnolo postando una storia dal Giappone, Marquez spiega: “Un’ora dopo ero a un evento organizzato da Shoei (il suo fornitore di caschi, ndr). È una strategia di marketing; altrimenti, di cosa parlerebbero nei podcast?”, il tutto con tanti sorrisi tra i due piloti e Bagnaia che chiosa: “Esatto. Che pasticcio hai combinato “

Dall’Igna deluso da Jerez, positivo sui test

La doppietta sabato, il doppio flop domenica. Non c’è una via di mezzo per la scuderia ufficiale Ducati nel Gran Premio di Spagna. Se da una parte Alex Marquez ha vinto, stravinto la gara per il Team Gresini e Di Giannantonio ha confermato l’ottimo momento di forma andando a podio con il VR46, il team ufficiale Lenovo se è tornato a a Borgo Panigale con due zeri che non hanno fatto piacere a Gigi Dall’Igna.

“Rimane grande amarezza per il GP dei nostri piloti: registriamo un doppio zero. Due ritiri che si sono rivelati davvero molto pesanti per noi”.

L’ingegner Dall’Igna continua nella sua analisi: “Avrebbe potuto e dovuto essere una domenica diversa per il nostro team ufficiale, ma si è rivelata doppiamente deludente. In primo luogo perché c’erano le condizioni per fare bene, e in secondo luogo per il modo in cui siamo usciti di scena da una gara da dimenticare”.

E sui test di lunedì, sempre a Jerez, il gran capo di Borgo Panigale si dice ottimista: “Sono state provate molte innovazioni aerodinamiche, alcune delle quali saranno sicuramente utilizzate nelle prossime gare. Ora è il momento di analizzare i dati raccolti e di prendere le decisioni giuste”.