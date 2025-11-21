"Toprak in Ducati" e Bagnaia trema: il video con Dall'Igna, Razgatlioglu va forte. Marquez pazza idea a Valencia

Dall'Igna e Toprak beccati insieme ai test di Valencia, scatta il fantamoto mercato e mentre Razgatlioglu migliora Marquez avrebbe voluto fare i test di Valencia

Primo week end libero per la MotoGP. La stagione si è conclusa la scorsa domenica a Valencia con appendice il martedì successivo. Anche se sarebbe più giusto parlare di anticipo del prossimo anno con i test 2026 al sempre al Ricardo Tormo. Che per la Yamaha sono durati un giorno in più. Altri km quindi per aumentare la confidenza con la moto per Toprak Razgatlioglu sbarcato dalla Superbike che sembra subito entrato in sintonia con la potenza della classe regina.

Ed è bastato un video in cui il campione mondiale SBK parlava con Gigi Dall’Igna per far drizzare le antenne a più di qualcuno sul possibile futuro del pilota turco con una moto di Borgo Panigale. Anche se fantamoto-mercato a tremare sarebbero in parecchi e tra questi anche Pecco Bagnaia. Intanto spunta un retroscena su Marc Marquez che ha confessato di aver chiesto di scendere in pista a Valencia, se non proprio in gara almeno nei test.

Marquez e la battuta sul fare i test a Valencia

Nonostante fosse infortunato, Marc Marquez non ha voluto mancare all’ultima gara della stagione. Il nuovo campione del mondo è stato ai box, ha parlato sia con Bagnaia che con Bulega che lo sostituiva, tra una sessione e l’altra, tra una premiazione e l’altra. Nell’ultimo episodio di “Inside“, serie che ha mostrato filmati inediti di ogni round del campionato, Ducati ha mostrato uno scambio avvenuto tra lo spagnolo e i suoi meccanici.

“Ho chiesto se potessi fare un test, ma mi hanno detto di no” dice con un mezzo sorriso Marquez che poi aggiunge: “Potrei farli solo se fossi sicuro di non cadere ma non posso salire su una moto senza pensarci”. I suoi meccanici lo hanno rincuorato: “Manteniamo la calma. Perché ci sei mancato un po’, non so se te ne sei accorto”.

Sempre dal filmato si vedono Davide Tardozzi e Luigi Dall’Igna uscire per salutare il campione: “Tutto bene?” ha chiesto Gigi. “Sì. Ora riesco a muoverla”, ha risposto Marc , estendendo la spalla destra. “Ho iniziato a muoverla e tutto va abbastanza bene, ma andremo piano”, ha ribadito il numero 93. “Ho ancora due settimane di recupero davanti a me”.

Dall’Igna parla con Razgatlioglu, Toprak in Ducati? Sempre le telecamere di “Inside”, a Valencia lo catturano un colloquio tra Gigi Dall’Igna e Toprak Razgatlioglu. Si sente il gran capo della Ducati dare dei consigli al pilota turco: “Ogni pilota vuole arrivare subito al risultato, so che anche tu ce la farai”. Lo stesso Dall’Igna dice di Bulega a Toprak (i due hanno battagliato in Sbk): “Nicolò ha bisogno di fare chilometri, ma ci sono degli aspetti molto positivi legati al suo stile guida. So che anche tu farai bene”. Infine, mentre Toprak era in posa per una foto al fianco di Bulega in griglia, ecco che Herve Poncharal team principal of Red Bull KTM Tech3 verso l’addio, si lascia scappare una battuta: “Ultim’ora: Toprak in Ducati!” Una battuta in definitiva ma si sa che Ducati come fatto con Marquez lo scorso anno, ma anche Aldeguer, è sempre attenta ai talenti. Non a caso si vocifera di Pedro Acosta nel Team VR46 dal 2027 dopo un primo approccio la scorsa estate. Quindi non è da escludere che Dall’Igna o Borgo Panigale in generale possano mettere gli occhi su Toprak. Se questo possa influire col futuro di Bagnaia in Ducati lo sapremo solo in futuro.

Toprak a due decimi da Quartararo

Intanto Razgatlioglu va forte, sempre più forte. Dopo non aver sfigurato nei test di martedì con tutti i team e piloti, è tornato in pista il giorno dopo per un’altra giornata di prove per Yamaha che può godere delle “concessioni” e avere test extra. Il turco si è confermato, anzi migliorato.

Come riporta GPOne, Toprak ha girato in 1’30”1, mezzo secondo meglio rispetto a quanto fatto martedì e due soli decimi più lento di Fabio Quartararo. Insomma la stoffa c’è come confermato dal team manager Pramac, Gino Borsoi: “Ha fatto un lavoro eccezionale. Aveva molte cose da imparare e ha ancora molte cose da imparare, ma è stato molto intelligente, bravo, non ha fatto errori e ha portato sempre quasi al limite la moto senza esagerare”.