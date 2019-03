MotoGp, ecco chi parteciperà alla prima conferenza stampa

Il Mondiale di MotoGp sta per ripartire a Losail, e sta per tornare la solita routine nel circus. I vertici del Motomondiale hanno indicato chi parteciperà alla prima conferenza stampa della stagione, in programma giovedì pomeriggio in Qatar.

A rispondere ai cronisti saranno i due centauri della Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo, i due piloti Yamaha Valentino Rossi e Maverick Viñales, il ducatista Andrea Dovizioso, Alex Rins della Suzuki e il rookie della Yamaha Fabio Quartararo.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 14:50