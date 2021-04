MotoGp, ecco chi prende il posto di Martin

Non è ancora chiaro quando il pilota Jorge Martin, oggi sottoposto a operazione a Barcellona dopo la brutta caduta di Portimao, ritornerà in sella alla sua Ducati Pramac. Nel mentre, dalla scuderia hanno fatto sapere chi prenderà il suo posto per il Gran Premio di Spagna del 2 maggio, ovvero Tito Rabat.

Lo spagnolo al momento gareggia in Superbike con il Ducati Barni Racing Team, e la presenza del pilota rimane confermata solo per la tappa di Jerez de la Frontera.

OMNISPORT | 21-04-2021 18:11