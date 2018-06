MotoGP eSport Championship: ecco le date dei campionati 2018

MotoGP eSport Championship 2018: cari appassionati, la vostra è un’agenda ricca di impegni! Un calendario fitto di appuntamenti per il grande evento eSportivo organizzato dalla software house italiana Milestone, che partirà proprio quest’estate. Prima tappa il prossimo 18 luglio, sulle piste del COTA. La gara si svolgerà in 8 sfide online diverse, con due semi finali, questa volta dal vivo, per poi concludersi con il Gran Finale e la premiazione nel mese di novembre.

Ecco nel dettaglio l’elenco delle date che vedranno i player sfidarsi per il titolo fino all’ultima curva:

–18 luglio: al via il campionato con le 8 sfide online;

–7 settembre: semi finale 1, dal vivo al Misano World Circuit, in gara i 12 vigeogiocatori più veloci. L’evento sarà dedicato alla memoria di Marco Simoncelli;

–2 novembre: semi finale 2, dal vivo al Movistar eSports Center di Madrid, che vedrà gareggiare i 12 player finalisti delle ultime quattro sfide;

–16 novembre: Gran Finale a Valencia, trasmesso a livello planetario. L’evento si svolgerà in concomitanza con il finale di stagione della reale MotoGP.

Alla finale parteciperanno i primi 6 classificati di ogni semifinale. Il premio in palio per il vincitore è una favolosa BMW M240i Coupé. Non ci resta che aspettare luglio per assistere a quello che si prospetta un campionato davvero interessante. Noi ci saremo, e voi?

HF4 | 18-06-2018 09:00