MotoGp: Ezpeleta preannuncia il calendario 2021

Il capo della Dorna Carmelo Ezpeleta in una intervista a Speedweek spiega come sarà il calendario 2021 del motomondiale a fronte della pandemia di Coronavirus: “Nelle nostre idee le date rimarranno quelle consuete. Il programma prevedrà venti appuntamenti, che dovranno essere garantiti in ogni modo. Se, per esempio, non si potrà viaggiare negli Stati Uniti oppure in un altro Paese, quella tappa verrà posticipata o, nel caso, sostituita da un’altra località”.

“Per ogni caso ci saranno tre altre opzioni tra le quali scegliere. Quest’anno, dopotutto, la situazione è stata simile. Dopo numerose cancellazioni, per esempio, abbiamo aggiunto al calendario Portimao come finale di stagione, per cui ci faremo trovare pronti”.

OMNISPORT | 03-11-2020 14:51