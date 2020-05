MotoGp, Ezpeleta si sbilancia sul futuro di Valentino Rossi

Per Carmelo Ezpeleta, presidente di Dorna Sports, la presenza di Valentino Rossi nel Motomondiale è ancora molto importante. Parlando a 'Radio Marca' del futuro del campione di Tavullia, Ezpeleta ha affermato: "Valentino è importante a prescindere da ogni valutazione, anche dalle considerazioni economiche che comunque non facciamo mai. E' importante che stia bene e si senta di correre, finché lo farà, meglio".

Ezpeleta ha poi rivelato di non aver mai affrontato una conversazione su un possibile ritiro del 'Dottore' col diretto interessato: "Con Valentino parlo di tante cose, mai del suo ritiro. Quando avrà da dirmi qualcosa, me lo dirà. Dipende da lui, non da noi".

Il numero uno di Dorna ha poi commentato positivamente le voci che vorrebbero vicino l'accordo fra Valentino Rossi e il team Yamaha Petronas per la stagione 2021: "Sarebbe fenomenale".

Ezpeleta non ha parlato solo di Rossi ai giornalisti spagnoli. Tema caldo di questi giorni è la possibile ripartenza del Mondiale, dopo i numerosi rinvii e anche qualche cancellazione definitiva. Al dirigente spagnolo non manca l'ottimismo in questo senso: "Abbiamo dei protocolli da sottoporre ai vari Paesi dove pensiamo di andare e a inizio giugno potremmo annunciare il calendario, iniziando il 19 luglio da Jerez. Ci saranno due Gp su molti circuiti, la maggior parte in Spagna".

Secondo il protocollo di base elaborato per il Motomondiale saranno effettuati test per tutti quelli che entreranno nel paddock. La presenza di un positivo, però, non comporterà la sospensione del week end di gara, come accaduto ad esempio nel Gp di Formula 1 in Australia.

"Adesso siamo molto più preparati rispetto ad allora e abbiamo anche dei protocolli ad hoc – ha confermato Ezpeleta -. Avanti comunque? Dipende, possiamo già dire che nel caso ci fosse un positivo non fermeremmo il Gp".

SPORTAL.IT | 17-05-2020 17:31