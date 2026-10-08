Fronte piloti spaccato dopo la nuova rivoluzione per la MotoGP 2027, cambia il format del week end con due qualifiche separate per Sprint e gara

Che rivoluzione sia. Sarà una MotoGP tutta nuova nel 2027. Come se non bastasse la nuova cilindrata, 850cc, è stato deciso di cambiare anche il format del week end, ispirandosi ancora una volta alla F1 e stabilendo due qualifiche separate per la Sprint Race e per la gara. Un cambiamento che ha spaccato il fronte dei piloti, d’accordo Pecco Bagnaia, durissimi invece gli spagnoli, dai fratelli Alex e Marc Marquez a Pedro Acosta.

Come cambia il format della MotoGP nel 2027

Due sessioni di qualifiche separate, una per definire la griglia di partenza della sprint e un’altra per quella della gara. Questa la novità assoluta introdotta per il campionato MotoGP 2027 e annunciata a ridosso del Gran Premio di Indonesia. Una decisione che andrà a rivoluzionare il programma del fine settimana.

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Come funziona il nuovo format MotoGP 2027. Venerdì ci saranno due sessioni di prove libere, con Free Practice 1 di 45 minuti e una Free Practice 2 di mezz’ora, che serviranno da preparazione per le Qualifiche Sprint di soli 15 minuti che determinerà la griglia di partenza per la breve gara. Il sabato inizierà con la Free Practice 3, che dureranno 20 minuti (dieci minuti in meno rispetto all’attuale sessione mattutina) e che porterà alle Qualifiche per la gara: una Q1 di 15 minuti dove parteciperanno tutti i piloti e una Q2 con i migliori 12 del Q1.

Il pomeriggio di sabato si concluderà con la Sprint, che avrà quindi una griglia dedicata mentre la domenica del Gran Premio prevede ancora le tre gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, anche se, anziché un warm-up, prima della partenza dei piloti della categoria minore, i piloti della MotoGP avranno dieci minuti prima dello spegnimento dei semafori per effettuare diversi giri di installazione, in un format molto più simile a quello della Formula 1.

Bagnaia applaude al nuovo format MotoGP

Tra i piloti favorevoli a questa rivoluzione c’è Bagnaia che ha rivelato come la questione fosse già stata discussa presso la Safety Commission, alla quale erano presenti “solo” quattro dei 22 piloti (polemica che lo stesso Pecco aveva sollevato in tempi non sospetti): “Tutti e quattro eravamo d’accordo con il nuovo formato. Mi piace; è positivo avere due griglie di partenza. È tutto chiaro. Abbiamo capito cosa vogliono. Abbiamo solo chiesto l’aggiunta del warm-up“.

Marquez e Acosta fanno spallucce: “Lo accetti o te ne vai”

“È impossibile mettere d’accordo 22 piloti: opinioni diverse, pressioni da parte dei rispettivi marchi… – ha riassunto Alex Marquez che ci è andato giù duro – È così e basta: o lo accetti o te ne vai. Meno tempo in pista, ma più rischi. Puoi dire tante cose, ma non cambieranno la decisione; c’è poco altro da fare. Se vuoi cambiare il format, pensaci bene prima di firmare il contratto. Ci hanno chiesto la nostra opinione dopo aver preso la decisione”.

La pensa come suo fratello il leader del Mondiale Marc Marquez: “È interessante capire qual è l’obiettivo del cambiamento, perché per il pilota implica maggiore intensità. Credo che con il programma attuale bastasse già. Ma va bene, non lo scegliamo noi. È così e dobbiamo adattarci. I piloti avrebbero dovuto poter scegliere il nuovo formato delle qualifiche? Ormai è così. Sono i team e l’organizzazione a decidere. Prendere o lasciare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda e altrettanto duro Pedro Acosta: “Non abbiamo scelta quindi non importa cosa ne pensiamo. Sarà un anno davvero difficile. Dobbiamo correre dei rischi a ogni passo. Non so se sia la migliore idea avere una sessione di qualifiche il venerdì con 22 piloti. Capirei questo formato se avessimo la metà delle gare Sprint, ma il problema è che abbiamo già troppe gare. Se guardate la lista di tutti i piloti, non ce ne sono molti che non abbiano avuto un infortunio. Noi non guidiamo macchine”. E ha lanciato un avvertimento: “La carriera professionale di un pilota si accorcerà sempre di più se continuiamo così”.

La stoccata di Vinales: “Non mi interessa”

Jack Miller ha rivelato che questo formato proviene “dai costruttori” mentre Fermín Aldeguer nutre dei dubbi: “Alcune cose sono positive, altre negative . L’aspetto negativo è dover fare dei giri veloci con 22 piloti in pochi minuti. L’aspetto positivo è avere meno minuti in pista, il che è meglio per il corpo. Si hanno più opportunità per la gara lunga. È lo stesso per tutti, avremo tutti la stessa quantità di tempo. Su alcuni circuiti mi mancheranno quei minuti in più, su altri no”, ha affermato.

“I venerdì saranno più o meno gli stessi. Non sono d’accordo con l’eliminazione della Q1 e della Q2, non è F1, è un altro sport” ha detto Raúl Fernández Ma la più bella battuta l’ha fatta Maverick Viñales , il cui contratto è in scadenza e che non correrà in MotoGP nel 2027: “Non l’ho nemmeno guardato. La mia opinione non conta”. Top Gun non a caso!

Riassumendo, il nuovo format MotoGP sarà così

Venerdì

Prove libere 1: 45 minuti

Prove libere 2: 30 minuti

Qualifica sprint: 15 minuti

Sabato

Prove libere 3: 20 minuti

Qualifiche Q1: 15 minuti (tutti i piloti)

Qualifiche Q2: 15 minuti (primi 12 del Q1)

Sprint

Domenica