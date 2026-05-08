Zarco ritrova la magia sulla pista di casa, primo nelle pre qualifiche dove Marquez viene eliminato per... colpa di Bagnaia la cui caduta frena il giro dello spagnolo. Tutti i qualificati in Q2

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Clamoroso a Le Mans. Marc Marquez è stata eliminato nelle pre qualifiche del Gran Premio di Francia e sarà costretto a partire dal Q1 sabato mattina nel turno di qualifica. Incredibile anche che a togliere ogni possibilità di centrare la top ten allo spagnolo sia stato involontariamente Bagnaia caduto a pochi istanti dalla fine della sessione causando la bandiera gialla che ha costretto il compagno di squadra ad abortire il suo giro.

Per la cronaca il miglior tempo lo ha fatto Johan Zarco con la Honda LCR che si esalta quando corre in casa, specie a Le Mans. Tutti o quasi i big hanno passato il taglio dei primi 10 compresi Bezzecchi, Di Giannantonio, Martin. Tra gli eliminati anche l’Aprilia di Raul Fernandez che ha preso fuoco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zarco sfreccia in casa sognando il 2025

Quando sente aria di casa si trasforma lui e trasforma la sua Honda. Johann Zarco si è preso di prepotenza le Pre-qualifiche del Gran Premio di Francia. L’enfant du pais ha girato in 1:29.907 alla fine di tutta una serie di giri veloci cominciati già dal mattino dove era stato terzo nelle libere. Ricordando l’impresa dello scorso anno, vittoria in condizioni di pista bagnata. Magari facendo la danza della pioggia per sabato e domenica.

Bezzecchi e Diggia ok, Bagnaia elimina Marquez

Zarco ha preceduto le Ducati di Di Giannantonio (VR46) e Bagnaia (ufficiale). Proprio Pecco nel finale è caduto all’ultimo istante, senza conseguenze. Almeno per lui visto che la sua caduta ha causato la bandiera gialla che ha abortito il giro di Marc Marquez condannandolo all’eliminazione.

Lo spagnolo insolitamente nelle retrovie a meno di un minuto dalla fine era alla disperata ricerca dell’ultimo time attack che lo mettesse in top ten. Un rischio che si è rivelato tale. Il campione del mondo sarà costretto quindi al Q1 nelle qualifiche del sabato che metterà in palio 2 posti in Q2. Dove sono passati anche Alex Marquez, Mir, Martin, Bezzecchi, Rins alla prima qualificazione con la Yamaha, Ogura e Acosta.

Tra gli altri, ad esempio i due ex campioni del mondo Mir e Fabio Quartararo, fuori anche Luca Marini che era stato il più veloce al mattino.

Paura per Raul Fernandez, la sua Aprilia a fuoco

Piccolo ma intenso momento di panico durante le prequalifiche quando Raui Fernandez ha parcheggiato la sua RS-GP a bordo pista con un vistoso principio di incendio sugli scarichi. Per fortuna prontamente spento dagli steward lungo la pista intervenuti con gli estintori. Tutto ok anche per il pilota spagnolo.