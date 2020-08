MotoGp: Franco Morbidelli sconcertato da Johann Zarco

Franco Morbidelli non ha dubbi: “Zarco è un mezzo assassino” ha detto a Sky Sport commentando il terrificante incidente del Red Bull Ring.

“Fare una frenata del genere a 300 all’ora vuole dire avere poco amore per te stesso e per quelli con cui stai correndo” ha poi sottolineato il centauro della Petronas Yamaha.

“Spero che questo grandissimo incidente lo faccia riflettere un po’ di più perché è stato pericoloso per lui, per me, per Maverick e per Vale. Io non ho potuto fare altro che prenderlo perché sono stato risucchiato dalla scia. E’ stata una bella botta però domenica ce la faccio a correre” ha concluso il talento cresciuto nell’accademia di Valentino Rossi.

OMNISPORT | 16-08-2020 17:40