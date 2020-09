MotoGp, Franco Morbidelli: "Sopraffatto dall'emozione"

Davanti dall’inizio alla fine, Franco Morbidelli ha vinto il suo primo Gran premio nelle MotoGp. E lo ha fatto a Misano, su una pista che conosce bene.

“Negli ultimi giri ho pensato tanto a sette anni fa, quando qui sono arrivato primo in Superstock. La gioia era tanta ma ora sono sopraffatto dall’emozione – ha raccontato il centauro del Team Petronas -. Non so cosa dire, se non che sono molto felice e che voglio ringraziare tutte le persone che lavorano con me e che mi aiutano”.

OMNISPORT | 13-09-2020 15:05