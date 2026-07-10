MotoGP Germania Prequalifiche, Marquez domina e manda segnali. Fernandez e Diggia i più vicini, indietro Martin e Bagnaia

Al Sachsenring è Marc Marquez l'uomo da battere: tempo notevole nelle prequalifiche a soli 3 decimi dal record del tracciato. Martin fatica, Bagnaia fuori dalla Q2

Il Sachsenring scambiato per il giardino di casa, il feeling con la Ducati tornato a livelli supersonici. Quelli che fanno ritenere al mondo intero che Marc Marquez abbia davvero voglia di fare sul serio: è lui la mina vagante nella lotta iridata, con quei 40 punti di ritardo da Martin che nel giro secco mostrato nelle prequalifiche del venerdì impallidiscono al solo pensiero. Perché MM93 ha deciso di fare le cose in grande: time attack superbo (a soli tre decimi dal record del tracciato) e dominio totale nella sessione che apre un fine settimana dove il campione del mondo in carica vuol rimettere tanto cose al loro posto. Dietro di lui c’è Raul Fernandez, poi Fabio Di Giannantonio. Martin acciuffa la Q2 per il rotto della cuffia, Bagnaia prima s’illude e poi scivola nelle retrovie.

Fernandez e Diggia soddisfatti “e con margine”

L’Aprilia si affida a Raul Fernandez per cullare propositi di rimonta vera: “Sono contento perché un’altra volta riusciamo a entrare direttamente nel Q2, ma sono ancora più contento perché ci siamo entrati senza essere al limite. Questo significa che il lavoro che stiamo facendo sta pagando, da dopo i test di Jerez le cose per me hanno preso una bella piega e poter essere già dentro la Q2 è un grande vantaggio per noi. Quando in Francia ho visto tre Aprilia sul podio, ma non la mia, lì mi sono arrabbiato e ho voluto cambiare marcia: lì è scattato il clic e adesso le cose stanno andando bene, ma non c’è tempo né modo di rifiatare troppo”.

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Per Fabio Di Giannantonio invece trovarsi tra i primi ormai non è più quasi una notizia. “Buonissima giornata, perché in termini di passo ho fatto bene, e alla fine delle prequalifiche sapevo di avere un po’ di margine, ma me lo sono tenuto per quando servirà davvero. L’obiettivo era entrare in Q2 e l’ho centrato senza grossi problemi, ma l’importante era dare continuità alle ultime prestazioni.

Il futuro in KTM? Oggi penso a VR, che mi ha messo nelle condizioni di poter diventare quello che sono. Il prossimo anno farò uno step avanti, dovrò creare una condizione buona in un ambiente nuovo con altre persone, e sarà una bella sfida, ma sono super motivato e molto positivo. Qui in Germania le Aprilia vanno forte e non a caso sono tutte e 4 in Q2: la cosa non può e non deve sorprendere nessuno”.