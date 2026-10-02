Alex Marquez si prende le pre qualifiche del Gp del Giappone MotoGP col nuovo record della pista in 1:42.811. In Q2 anche Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi e Martin. Altra eliminazione per Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Niente da fare per Francesco Bagnaia. Anche a Motegi dove l’anno scorso ha vinto la sua ultima gara in MotoGP, Pecco subisce l’onta dell’eliminazione dal Q2. Solo 16° nelle pre qualifiche del GP del Giappone che hanno visto svettare Alex Marquez con la Ducati Gresini davanti alla Ktm di Pedro Acosta e alla GP26 ufficiale del fratello Marc che si è messo dietro Bezzecchi, più dietro il leader del mondiale, Martin 8°. Sessione a lungo sospesa con la bandiera rossa per la rottura del motore di Ai Ogura e conseguente olio in pista.

Pre qualifiche a Motegi: Alex Marquez svetta, i 10 piloti in Q2

Non Marc ma Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle pre qualifiche del Gran Premio del Giappone. Il pilota spagnolo del Team Gresini ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:42.811 togliendolo a Bagnaia dello scorso anno. Direttamente in Q2 anche Acosta secondo e Marc Marquez terzo. A seguire Bezzecchi con l’Aprilia, Bastianini finalmente in alto con la Ktm, la Ducati VR46 di Di Giannantonio, la Yamaha di Quartararo, solo 8° il leader del mondiale Martin con l’altra Aprilia, chiudono la top ten le Honda di Moreira e Zarco autore di una rovinosa caduta nel finale per fortuna senza conseguenze.

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Bagnaia, non va: eliminato a Motegi dove vinse nel 2025

In Austria un po’ di luce in fondo al tunnel, in Giappone invece quella luce per non ora non si vede o non si è nemmeno accesa. Bagnaia è stato ancora una volta eliminato nelle pre qualifiche, nonostante si corresse sulla pista, Motegi, dove lo scorso anno Pecco aveva vinto la sua ultima gara in MotoGP con tanto di record della pista, oggi strappatogli da Alex Marquez.

Solo 16° il due volte campione del mondo nella classe regina che già alla viglia del week end non era sembrato ottimista. Magra consolazione il fatto che saranno costretti al Q1 anche altri ducatisti: Aldeguer, 11° e primo degli esclsui, Morbidelli (14°). Pre qualifiche che sono state fermate per diversi minuti all’inizio per la rottura del motore dell’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura che ha lasciato tantissimo olio in pista. Tra le cadute Alex Rins e Luca Marini entrambi eliminati e costretti al Q1 anche loro.

Ducati, Tardozzi promette: “Risolti problemi ai freni”

Nel corso del venerdì di Motegi, Davide Tardozzi è tornato sui problemi che i piloti Ducati avevano denunciato in Austria sui freni delle Desmosedici. Serafico il team manager della scuderia ufficiale di Borgo Panigale: “Il problema è stato individuato e non dovrebbe ripresentarsi più – ma senza entrare nello specifico – l’importante è che Gigi (Dall’Igna, ndr) e i tecnici abbiano capito, io sono abbastanza certo non ci sarà più”.

Motegi, così le prove libere: Nakagami cade ed è ko

Nel cuore della notte, qui in Italia, si erano svolte le prove libere, condizionate nella prima metà del turno da una leggera pioggia con pista diventata subito scivolosa. Miglior tempo di Marc Marquez davanti agli alti due rivali nella lotta per il titolo, Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Poi nell’ordine Alex Marquez (Gresini), Zarco con la Honda e Quartararo con la Yamaha. Inizia 8° Pecco Bagnaia che qui ha vinto lo scorso anno per l’ultima volta in MotoGP.

Infortunio per Takaaki Nakagami, la wild card giapponese con il test team di Honda, dopo curve è stato protagonista di un brutto highside provocato probabilmente dalla pista umida e scivolosa. Il pilota da subito molto dolorante alla spalla sinistra, è stato portato al centro medico, dove gli esami hanno poi confermato una frattura della clavicola sinistra. Per lui il weekend della gara di casa è già finito praticamente prima di cominciare.