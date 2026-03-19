Goiania, c'è ottimismo: le ultime dal Brasile, parlano Tardozzi e Capirossi: "Gran lavoro". Previsioni meteo

Dopo le forti piogge dei giorni scorsi un timido sole ha riportato l'ottimismo per la disputa del Gran Premio di MotoGP che torna in Brasile dopo 22 anni sul circuito di Goiania. Da Tardozzi a Capirossi passando per Pedro Acosta i pareri

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il Motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni. Un ritorno atteso con impazienza e desiderio da molti appassionati nel Paese sudamericano ma che è stato a grosso rischio annullamento causa maltempo. Le forti pioggia dei giorni scorsi avevano allagato il circuito Ayrton Senna di Goiania, ristrutturato per l’occasione per soddisfare gli standard di sicurezza FIM. Nelle ultime ore insieme a un po’ di sereno e qualche timido raggio di sole l’ottimismo sull disputa del Gran Premio del Brasile sta crescendo così come inducono a pensare le parole di Davide Tardozzi e soprattutto Loris Capirossi responsabile per la sicurezza della MotoGP.

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Rischio rinvio GP Brasile: cosa è successo

Sono bastate un po’ di foto e di immagini della pista di Goiania letteralmente allagata, circolate in rete tra martedì e mercoledì a far scattare l’allerta per la disputa del Gran Premio del Brasile di MotoGP che dopo 22 anni torna nel Paese verdeoro. Forti temporali e tempeste si sono abbattute sulla città e sulle aree circostanti. Le autorità locali avevano persino diramato un’allerta, esortando i residenti a prendere precauzioni e a rimanere in casa.

In questo contesto le immagini di strade di accesso al paddock e il rettilineo principale allagati, con il tunnel di accesso ai box diventato impraticabile dopo 53 mm di precipitazioni, l’equivalente di un mese di pioggia. In poche ore è scattato l’allarme e più di qualcuno si è chiesto se il Motomondiale sarebbe potuto scendere in pista per la prima volta dopo 22 anni sul suolo brasiliano. Un beffa dopo il rinvio del GP del Qatar a causa del conflitto in Medio Oriente che ha stravolto il calendario.

Pista molto drenante, previsioni del tempo favorevoli

Situazione critica che si è voltata al sereno, è proprio il caso di dirlo, col passare delle ore. Già da martedì le squadre messe a disposizione dagli organizzatori si sono messe al lavoro, il resto lo ha fatto il drenaggio del circuito che si è rivelata molto buona tanto da meritarsi un elogio da parte della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) e dall’Associazione Internazionale delle Squadre di Corse su Pista (IRTA).

L’allagamento in alcuni tratti del circuito è stato causato da alcuni cartelloni pubblicitari che erano in fase di installazione e che sono stati successivamente rimossi dopo la tempesta che ha colpito Goiânia nei giorni scorsi. Grazie al lavoro delle squadre di manutenzione del circuito, che hanno ripulito la pista con autobotti, tutto si è risolto nel giro di poche ore.

Per Tardozzi si corre, Acosta ottimista

“L’asfalto ha un’ottima aderenza” ha dichiarato ad AS Davide Tardozzi, team manager della Ducati Lenovo, dopo aver completato un giro di ricognizione del circuito con alcuni membri della sua squadra. Pochi minuti dopo, il leader della classifica mondiale della MotoGP, Pedro Acosta, lo ha confermato: “il circuito è a posto. È un po’ strano e tecnico, ma va bene. E l’asfalto ha grip, anche se è sporco, il che renderà le cose difficili per tutti”.

L’unico problema per i piloti sarà la pista sporca, chiaramente visibile, con zone più rossastre che grigie, a causa del terreno trascinato sull’asfalto dalla pioggia. Questo inconveniente sarà ridotto col passare dei giri delle tre classi già venerdì nelle prove libere.

Capirossi rassicura

Sentito da GpOne, Loris Capirossi, responsabile della sicurezza per la MotoGP, si è dichiarato ottimista: “La mole di pioggia delle ultime ore è stata veramente inaspettata. Ora abbiamo tutto sotto controllo, ci sono 6 gruppi di persone che lavorano. Stiamo cercando di portare il circuito nelle condizioni ideali, l’asfalto si asciuga molto velocemente. Cercheremo di valutare le condizioni nel migliore dei modi, ma siamo pronti”.

Le previsioni del tempo per il week end a Goiania

Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, e un timido sole che per qualche ora ha accolto team e piloti nella giornata di mercoledì, le previsioni del tempo sul circuito di Goiania prevedono qualche pioggia giovedì, scarse precipitazioni venerdì e domenica. Sabato dovrebbe essere una giornata serena.

Le previsioni dunque indicano un’alta probabilità di pioggia ogni giorno: giovedì 65%, venerdì 85%, sabato 75% e domenica 55%. Questo, però unito alle alte temperature tra i 20 e i 30 gradi Celsius, fa ben sperare per l’assenza di rischi per lo svolgimento del regolare del week end, per il resto ci sono le gomme intagliate/rain.