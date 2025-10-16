Dopo la pausa, il Motomondiale riaccende i motori: a Phillip Island si apre il rush finale della stagione: Marquez out, Bezzecchi penalizzato, occasione Bagnaia

Dopo quasi due settimane di pausa, il semaforo verde torna ad accendersi nel Motomondiale. Sarà levataccia qui in Italia per tutti gli appassionati della MotoGP. Orari nel cuore della notte e all’alba per il Gran Premio di Australia 2025, in programma sullo spettacolare tracciato di Phillip Island. Si tratta della diciannovesima tappa del calendario, che apre il rush finale della stagione con sole quattro gare ancora da disputare. Non ci sarà il neo campione del mondo Marc Marquez, idem Martin e Vinales e con Bezzecchi penalizzato l’occasione è ghiotta per Pecco Bagnaia. Ma vediamo a che ora e dove vedere il Gp di Australia in tv e in streaming.

Ducati senza Marquez, lotta aperta a Phillip Island

Nella classe regina, l’assenza del campione Marc Marquez per infortunio lascia spazio a una bagarre serrata per il podio e la vittoria di giornata. Ducati si affida all’altra campione in garage, Francesco Bagnaia voglioso di riscattare la brutta prestazione in Indonesia e cercare di conquistare più vittorie possibili in queste ultime tappe di stagione. Una carica morale anche in vista del prossimo anno. Al suo fianco ci sarà il tester Michele Pirro. Occhio poi al duo Gresini con Alex Marquez che vuole chiudere il discorso per il 2° posto e Fermin Aldeguer, reduce dalla vittoria di Mandalika. Phillip Island in salita per Marco Bezzecchi punito con il doppio long lap penalty per aver causato l’incidente di Marquez.

Dove vedere la Moto Gp

Tutte le sessioni del weekend di Phillip Island saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno (ad eccezione del warm-up della MotoGP e della FP2 di Moto2 e Moto3) e su Sky Sport MotoGP, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8, che proporrà invece le gare in differita.

Il programma del Gp d’Australia

A Phillip Island il weekend di gara prende il via nella notte italiana tra giovedì e venerdì, con le prime prove libere fissate per l’1:40. Le Pre-qualifiche seguiranno alle 6:00. Nella notte successiva, tra venerdì e sabato, si entra nel vivo con le qualifiche, al via alle 1:50. Alle 6:00 scatterà invece la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del fine settimana. Il gran finale è previsto per domenica: si parte con la Moto3 alle 2:00, seguita dalla Moto2 alle 3:15. Il semaforo verde per il Gran Premio d’Australia della MotoGP è fissato per le 5:00 del mattino, sempre ora italiana.

Notte giovedì 16 – venerdì 17 ottobre

Ore 23.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 24.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 1.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 4.10: Moto3 – Pre-qualifiche

Ore 5: Moto2 – Pre-qualifiche

Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche

Notte venerdì 17 – sabato 18 ottobre

Ore 23.35: Moto3 – prove libere 2

Ore 24.20: Moto2 – prove libere 2

Ore 1.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 1.45: MotoGP – qualifiche

Ore 3.45: Moto3 – qualifiche

Ore 4.40: Moto2 – qualifiche

Ore 6: MotoGP – Sprint

Notte sabato 18 – domenica 19 ottobre

Ore 00.35: MotoGP – warm up

Ore 2: Moto3 gara

Ore 3.15: Moto2 – gara

Ore 4.30: Grid

Ore 5: MotoGP – gara (repliche alle 8 e alle 16)

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.05, di Moto2 alle 12.20 e di MotoGP alle 14.05.