Gp Australia: Bezzecchi fa il Marquez nelle pre qualifiche. Bagnaia in Q2 per un pelo. Brutte notizie Martin

Marco Bezzecchi vola nelle pre qualifiche del Gran Premio d'Australia davanti a Raul Fernandez e Di Giannantonio. Bagnaia in Q2 per un pelo, Aprilia: ufficiale il forfait di Martin in Malesia

Ha sfogato in pista tutta la rabbia per il doppio long lap penalty che gli è stato sanzionato per l’incidente con Marquez in Indonesia. Così Marco Bezzecchi ha fatto il miglior tempo di gran lunga nella seconda sessione di prove del Gran Premio di Australia valida come pre qualifiche. Il Bez con la sua Aprilia ufficiale si è messo dietro l’altra moto di Noale, team Trakhouse di Raul Fernandez e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Passa per un pelo in Q2 Pecco Bagnaia solo nono e con le solite difficoltà a trovare il miglior feeling. Intanto Aprilia ufficializza il forfait di Jorge Martin anche in Malesia.

Bezzecchi di un altro pianeta

Non c’è Marc Marquez ma c’è Marco Bezzecchi. E’ stato il pilota dell’Aprilia a fare la voce grossa e a dominare le pre qualifiche del Gp di Australia demolendo sin da subito il record della pista di Phillip Island in 1:26.492. Il Bez ricordiamo dovrà scontare, in gara domenica, due long lap penalty per aver causato la caduta con cui Marquez si è infortunato in Indonesia.

La gran forma dell’Aprilia su questa pista è confermata dal secondo tempo di Raul Fernandez con Trackhouse, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Alle loro spalle e qualificati in Q2: la Yamaha di Quartararo, la Ducati gresini di Alex Marquez, l’altra Yamaha di Rins, la Honda di Marini, Pol Espargaro che sostituisce Vinales sulla Ktm, Bagnaia non in grande spolvero con la Ducati ufficiale, solo nona e Acosta che si è salvato per il rotto della cuffia.

Tra gli eliminati e che saranno costretti al Q1 spicca Fermin Aldeguer, 11° reduce dalla vittoria in Indonesia, Binder, Miller, Morbidelli e Bastianini. Fuori anche i due tester Michele Pirro e Luca Savadori che sostituiscono rispettivamente i due campioni del mondo di Ducati e Aprilia, Marc Marquez e Jorge Martin.

Così nelle prima libere: Miller profeta in Patria

Il weekend di Phillip Island della MotoGP era iniziato quando in Italia era piena notte con le prima sessione di prove libere. A far segnare il miglior tempo nelle FP1 era stato, profeta in Patria, Jack Miller su Yamaha del team Pramac in 1:28.281 davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e la Ktm di Acosta. Sesto Bezzecchi, 7° Bagnaia dopo un inizio difficile.

Martin non ce la fa: out anche in Malesia

Nel corso della prima sessione di prove libere, Paolo Bonora di Aprilia ha fatto il punto della situazione sul recupero di Jorge Martin ko nella Sprint di Motegi: “Il recupero procede bene, ma sicuramente non lo vedremo nel prossimo GP della Malesia“. A Sepang si correrà già la prossima settimana.