MotoGP, Gp Austria 2025: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Bagnaia e Bezzecchi sfidano Marquez

Dopo la pausa estiva, torna in pista la MotoGP per la tredicesima gara, il Gran Premio di Austria, al Red Bull Ring. Bagnaia vuole interrompere la striscia negativa ma contro sua maestà Marquez sarà dura

Si riaccendono i motori del Motomondiale. Per la tredicesima gara la MotoGp fa tappa in Austria. Gara che arriva dopo quasi un mese di pausa estiva. Marc Marquez arriva in Stiria da assoluto dominatore della stagione. Lo spagnolo sta volando verso il settimo titolo piloti. A che ora e dove vedere le prove, le qualifiche, la Sprint e il Gran Premio di Austria.

Al Red Bull Ring dove ha vinto negli ultimi tre anni di fila cercherà l’ennesima svolta il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia, ma anche Marco Bezzecchi è carico dopo gli ultimi risultati con l’Aprilia che avrà anche un Jorge Martin più allenato dopo il rientro a Brno. Occhio anche alle Ktm di Acosta e Vinales.

Gp Austria MotoGP il programma

Di ritorno dalle vacanze, i piloti tornano in pista. Ma prima la consueta conferenza stampa del giovedì. Le moto scenderanno in pista venerdì mattina alle 10:40 per la prima sessione di prove libere. A seguire alle 14:55 ci saranno le pre qualifiche che chiudono il programma del venerdì. Sabato 16 agosto alle 10:05 i piloti tornano sulle moto per la seconda sessione di prove libere, mentre subito dopo, alle 10:45, partono le qualifiche. In questo weekend dedicato al Gran Premio d’Austria torna anche la Sprint Race, che inizierà alle 14:55. Domenica 17 alle 14 invece inizierà la gara.

Bagnaia deve fermare la striscia di Marquez, ma occhio all’Aprilia

La classifica del mondiale piloti parla chiaro. Il Gran Premio d’Austria per Pecco Bagnaia sa tanto di ultima spiaggia: l’italiano è a oltre 160 punti di distanza da Marquez primo e servirebbe un miracolo e un tracollo dello spagnolo per riaprire la lotta tra i due. Intanto però il Red Bull Ring potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti lo spagnolo non ha mai vinto sul circuito austriaco, a differenza della Ducati che ha sempre avuto un feeling speciale in Austria. Attenzione anche all’Aprilia che potrebbe mettere in difficoltà la Ducati. Nelle ultime gare ha dimostrato di poter tenere il passo della moto di Borgo Panigale: Bezzecchi l’ha capito e sta dimostrando ottime cose, Martin è in crescita.

Gran Premio d’Austria, il programma completo

Venerdì 15 agosto

Ore 10.40: Prove Libere 1 (visibile su Sky Sport Moto Gp, in streaming su Now e Sky Go)

Ore 14.55: Pre-Qualifiche (visibile su Sky Sport Moto Gp, in streaming su Now e Sky Go)

Sabato 16 agosto

Ore 10.05: Prove Libere 2 (visibile su Sky Sport Moto Gp, in streaming su Now e Sky Go)

Ore 10.45: Qualifiche (visibile su Sky Sport Uno e Sk Sport Moto Gp, in streaming su Now e Sky Go)

Ore 14.55: Sprint (visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Moto Gp, in streaming su Now e Sky Go)

Domenica 17 agosto