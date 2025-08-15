Motogp, Gp d'Austria: Marc Marquez padrone dopo le fp1, Bagnaia alle costole sotto gli occhi di Valentino

Il leader del motomondiale parte bene al Red Bull Ring dando tre decimi nelle prime libere a Bagnaia che però è apparso in ripresa

Ferragosto nel segno di Marc Márquez. Lo spagnolo ha dominato la prima sessione di prove libere della MotoGP al Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring . Il Campionato del Mondo è ripreso quindi così come si era concluso prima della pausa estiva, con il leader al top della forma. Bagnaia però sembra essere in forma e chiude secondo davanti a Bezzecchi e Alex Marquez.

La scelta delle gomme

Subito spettacolo dopo le vacanze. In partenza Marco Bezzecchi è andato largo alla curva 4, ma è riuscito a fermare la sua Aprilia sulla ghiaia senza cadere. Tutti sono partiti con gomme posteriori medie , ma le gomme anteriori erano diverse: alcuni montavano gomme morbide, altri gomme dure. Álex Márquez ha dettato il ritmo alla partenza.

Valentino Rossi a bordo pista

Pecco Bagnaia ha dato il suo primo avvertimento, prendendo il comando prima del primo pit stop nonostante uno spavento nel rettilineo finale ma all’inizio del suo secondo stint, Marc Márquez ha abbassato di tre decimi il tempo . Il tutto davanti a Valentino Rossi , che era a bordo pista, sull’asfalto. Nel giro successivo, il numero 93 si è “intrufolato” nella curva 9 , spingendo al limite ma senza cadere.

Maverick Viñales è tornato in pista dopo la frattura alla spalla sinistra in Germania. Non è al meglio delle sue possibilità e il dottor Ángel Charte gli ha dato il via libera per un controllo dopo questa sessione. Il pilota del team KTM Tech3 ha svolto un allenamento “normale”, sebbene abbia concluso nella metà inferiore della classifica.

Nell’ultima uscita, nessuno è riuscito a migliorare il tempo dell’otto volte campione, che è uscito di nuovo largo alla curva 9. Nessuno ha montato gomme nuove per tentare giri veloci; hanno rimandato l’impresa al pomeriggio.

La top ten dopo le fp1

Questa la top ten dopo le prime libere

1 M. Marquez Ducati Lenovo Team 01:29.376

2 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.310

3 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +0.386

4. A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP +0.412

5. F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +0.461

6. J. Mir Honda HRC Castrol +0.477 / +0.016

7.F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team +0.548

8. J. Martin Aprilia Racing +0.569

10. P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing +0.580