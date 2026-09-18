Il mondiale MotoGP fa tappa al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria, Marquez e Martin ci arrivano a pari punti ma con Marc in grande forma e le Aprilia in difficoltà contro Ducati. Orari e dove vedere prove, qualifiche, Sprint e gara

Il calendario non concede sosta. La MotoGP si ritrova ad appena una settimana dal Gp di San Marino al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez ci arriva per la prima volta da leader della classifica piloti, a pari punti con Martin, dopo una rimonta che l’ha portato in vetta partendo da -102 in appena 7 gare.

In testa all’epoca c’era quel Bezzecchi che dopo la caduta di Misano cerca l’ennssimo rilancio al pari dell’Aprilia dopo qualche rumba di troppo presa da Ducati. In tutto questo Bagnaia cerca se stesso dopo una settimana da tempesta perfetta. E allora vediamo a che ora e dove vedere il GP di Austria della MotoGP in tv e streaming.

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Il punto sul Mondiale MotoGP dopo Misano

La MotoGP torna in pista con il 15simo appuntamento della stagione, l’ultima tappa di questo tour europeo estivo. Infatti dopo il GP d’Austria il Motomondiale si sposterà in Asia, prima di tornare nella penisola iberica per gli ultimi due round del Mondiale: Portimão e il gran finale di stagione a Valencia.

A Misano Marquez ha vinto sia lo Sprint che la gara lunga, conquistando tutti i 37 punti in palio completando la sua rimonta in classifica e portandosi in testa al Campionato del Mondo, a pari punti con Martin, ma in vantaggio per il numero di vittorie. Sul podio, insieme a lui, sono saliti Álex Márquez, tornato al secondo posto dopo la grave caduta di Montmeló, e Pedro Acosta, che ha dimostrato ancora una volta i limiti della KTM, essendo l’unico pilota in grado di gestire la moto.

La crisi di Aprilia, Martin e Bezzecchi

A colpi di doppiette, ben 4, Marquez negli ultimi week end di corsa ha recuperato qualcosa come 102 punti a Bezzecchi, tanti erano i punti di vantaggio del Bez dopo il trionfo del Mugello a fine maggio. Chi cerca riscatto in Austria è proprio Aprilia, incapace di reagire ai segnali della Ducati trascinata da Marquez. L’inizio di stagione sfolgorante di Noale sembra essere un lontano ricordo, a Misano nessuna RS-GP sul podio e le ultime vittorie in stagione portano la firma del team clienti Trackhouse, Ogura e Raul Fernandez, e non di quello ufficiale.

Il Bez che prima di Misano, veniva da 5 podi consecutivi tra Sprint e Gara, non vince proprio da quella domenica di fine maggio al Mugello, ha raccolto tanta polvere, tanta ghiaia e cade tanto, troppo. In testa al mondiale ma poco convincente, Jorge Martin quest’anno non è stato mai vincente, pure lui, zero vittorie in queste ultime 7 gare e non che prima abbia vinto chissà quanto, 2 Sprint e 1 gara con doppietta a Le Mans. Peraltro sofferente di una sindrome compartimentale che lo ha limitato proprio a Misano.

Torna Ogura, manca Mir

La MotoGP continua a fare i conti con una stagione massacrante. Dopo i vari forfait in stagione di Marc Marquez, del fratello Alex e di Zarco su tutti, in Austria alla lunga lista si è aggiunto Joan Mir: dopo il ritiro nella gara di Misano, lo spagnolo è stato sottoposto a controlli a Barcellona che hanno evidenziato valori ematici alterati e la necessità di ulteriori accertamenti. I medici gli hanno consigliato di fermarsi e al Red Bull Ring la Honda Hrc sarà affidata a Takaaki Nakagami.

Per uno che non c’è, un altro che torna: Ai Ogura ritorna in pista dopo aver saltato Aragon e Misano dopo un infortunio alla mano in allenamento. Il giapponese, polemico contro i medici che non lo hanno fatto operare, sarà rivisto dopo le FP1 di venerdì per testare le sue condizioni.

Bagnaia nella tempesta perfetta, Pecco cerca se stesso

Che il rapporto tra Pecco e la Ducati sia logoro lo si è capito da tempo. Da prima dell’annuncio della separazione per il 2027 con Acosta a Borgo Panigale e Bagnaia in Aprilia. Ma si sa al peggio non c’è mai fine. E così il fuorionda di Bagnaia con Di Giannantonio a Misano mostrato da Dazn Spagna e diventato virale ha segnato forse la spaccatura definitiva tra Pecco e Ducati. In Austria, il pilota ha bacchettato la tv spagnola che ha chiesto scusa, Ducati ha chiuso la questione con il ds Grassilli ma resta la sensazione di una situazione da separati in casa.

GP d’Austria, orari e dove vedere in tv

Il GP di Austria, sarà trasmesso interamente su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Prevista la diretta in chiaro di qualifiche e Sprint su Tv8 oltre che le differite delle gare la domenica di tutte e tre le classi.

Venerdì 18 settembre:

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1;

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche.

Sabato 19 settembre:

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2;

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1;

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2; (diretta in chiaro su Tv8)

Ore 15.00, MotoGP, Gara Sprint (diretta in chiaro su Tv8)

Domenica 20 settembre: