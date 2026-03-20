Gp Brasile fp1: Acosta in extremis, Bezzecchi 3° su Marquez. Bagnaia 9° ma è polemica ritardi, Brivio non ci sta

Pedro Acosta è il più veloce nella prima sessione di libere del GP del Brasile su pista bagnata che si asciugava, ha preceduto Miller e Bezzecchi. 4° Marc Marquez, 9° Bagnaia ma è polemica su Goiania, Brivio non le manda a dire

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La voce del padrone all’ultimo secondo utile. Il leader del Mondiale MotoGP, Pedro Acosta comincia nel migliore dei modi il week end del Gran Premio del Brasile. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere a Goiania su una pista bagnata all’inizio che si asciugava lentamente. Il pilota della Ktm ha preceduto Jack Miller con la Yamaha, pure lui transitato all’ultimo istante sul traguardo poi Bezzecchi e Marc Marquez. Più indietro Pecco Bagnaia nono. Ma è polemica per i ritardi sul circuito brasiliano con conseguente spostamento di un’ora delle fp1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Acosta davanti, Marquez e Bezzecchi ok

Pedro Acosta è stato il più veloce nella prima sessione della storia della MotoGP sul circuito di Goiania che riporta il Motomondiale in Brasile. Prove libere disputate su pista bagnata ma in progressivo miglioramento anche se con una traiettoria molto umida. Il pilota spagnolo della Ktm in 1:26.688 strappato proprio all’ultimo istante con la bandiera a scacchi ha preceduto Jack Miller (Yamaha Pramac) come lui transitato in extremis sul traguardo e Marco Bezzecchi (Aprilia). Quarto Marc Marquez sulla prima Ducati, veloce fin da subito come sempre per lui su circuiti nuovi

Alle loro spalle l’altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli, la Ktm di Vinales, l’Aprilia di Jorge Martin che per qualche attimo era stato davanti a tutti, Fermin Aledeguer ottavo al debutto stagionale dopo aver saltato la Thailandia per infortunio, e quindi 9° Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale. Chiude la top ten delle fp1 l’altra GP26 Gresini di Alex Marquez. Poi Bastianini e Di Giannantonio.

Pista bagnata, libere ritardate di un’ora

L’attività in pista è stata ritardata di un’ora a causa della pioggia torrenziale che ha allagato il circuito e le aree circostanti. E che nei giorni scorsi aveva addirittura messo a rischio lo svolgimento dello stesso week end di gara. Tutti hanno iniziato con le gomme intagliate, dato che le condizioni erano ancora variabili all’inizio, con qualche piccolo spavento iniziale per Bagnaia e Joan Mir in predicato di passare in Aprilia. Nel finale qualcuno ha provato anche a mettere le gomme slick con poca fortuna: Miller, Binder, Rins, Quartararo, Zarco, Moreira.

La polemica, Brivio: “Delusi dagli organizzatori”

Prima la pioggia, poi il ritardo per l’inizio delle libere. Di certo non il modo migliore con cui Goiania si è presentata al mondo della MotoGP. Colpa del tempo certo ma con qualche pecca qua e là a livello organizzativo. Lo dice apertamente Davide Brivio, team manager di Aprilia Trackhouse: “Dispiace molto vedere queste cose – le sue parole a Sky riprese da GpOne – se da una parte siamo contenti di essere in Brasile ed estendere sempre più la diffusione della MotoGP, dall’altra sono deluso dal livello di preparazione del circuito. La MotoGP sta crescendo a tutti i livelli, il promoter deve fare la sua parte anche su un circuito nuovo. La MotoGP non può permettersi queste situazioni”.