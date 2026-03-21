Pagelle Sprint Goiania e classifica piloti MotoGP: ruggito Marquez, Diggia da favola, Bagnaia anonimo

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della Sprint del Gp del Brasile vinta da Marc Marquez su Di Giannantonio e Martin

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non vinceva una Sprint dal 6 settembre scorso a Barcellona, non vinceva in generale più o meno da quel periodo. Ecco perchè il ritorno alla vittoria di Marc Marquez è sempre una notizia così come quello di Jorge Martin che si mette sul podio e si mette dietro Bezzecchi. Nel mezzo un capolavoro di Di Giannantonio e uno a metà di Quartararo. Bocciati della Sprint invece Bagnaia e Pedro Acosta leader debole del Mondiale. Velo pietoso su quanto successo dopo le qualifiche, il buco e quant’altro.

Le pagelle della Sprint del Gp del Brasile

Marc Marquez 10 : avrebbe già vinto due settimane fa ma gliel’hanno tolta da sotto il naso con decisione discutibile. Allora toccava infrangere il sogno del Diggia rosicchiandogli un decimo al giro fino al sorpasso di slancio, stavolta senza bisogno di vidimazione della giuria. Marc c’è sempre!

: avrebbe già vinto due settimane fa ma gliel’hanno tolta da sotto il naso con decisione discutibile. Allora toccava infrangere il sogno del Diggia rosicchiandogli un decimo al giro fino al sorpasso di slancio, stavolta senza bisogno di vidimazione della giuria. Marc c’è sempre! Di Giannantonio 9: la vista di Cafù per lui, romano di Roma, tifoso della Magica è stata una specie di doping naturale che l’ha spinto fino a un paio di giri dalla fine quando è arrivato l’antidoping che aveva le sembianze di Marquez. Eh va bene lo stesso. Gran gara Diggia!

Bagnaia 5 : continua a dire che sente bene questa Ducati GP26 eppure i risultati non sono dalla sua parte. Scivola in qualifica e non riesce a mettere insieme un giro buono e poi resta “anonimo” nella Sprint che vede la Ducati fare doppietta là davanti dove quell’altro poi alla fine della fiera vince e lui no, resta nelle retrovie.

: continua a dire che sente bene questa Ducati GP26 eppure i risultati non sono dalla sua parte. Scivola in qualifica e non riesce a mettere insieme un giro buono e poi resta “anonimo” nella Sprint che vede la Ducati fare doppietta là davanti dove quell’altro poi alla fine della fiera vince e lui no, resta nelle retrovie. Bezzecchi 6,5 : capisce che oggi non ce n’era e si mette a fare il ragioniere specie dopo il mezzo spavento di un lungo che gli ha fatto perdere il 3° posto a vantaggio di Martin. Forse è questa la cosa più scocciante per il Bez che domani vorrà rifarsi in gara.

: capisce che oggi non ce n’era e si mette a fare il ragioniere specie dopo il mezzo spavento di un lungo che gli ha fatto perdere il 3° posto a vantaggio di Martin. Forse è questa la cosa più scocciante per il Bez che domani vorrà rifarsi in gara. Acosta 5 : torna sulla terra anche perchè le altre KTM sono dietro anni luce e lui fa quel che può che poi è solamente allungare di un altro giorno la sua leadership del Mondiale.

: torna sulla terra anche perchè le altre KTM sono dietro anni luce e lui fa quel che può che poi è solamente allungare di un altro giorno la sua leadership del Mondiale. Martin 9 : eccolo un altro ritorno gradito, un altro campione che riscopre i galloni. Un podio che è un incoraggiamento per chi, come ha detto lui subito dopo la Sprint, un anno fa veniva imboccato dalla fidanzata in ospedale.

: eccolo un altro ritorno gradito, un altro campione che riscopre i galloni. Un podio che è un incoraggiamento per chi, come ha detto lui subito dopo la Sprint, un anno fa veniva imboccato dalla fidanzata in ospedale. Quartararo 8 : quando può e per quanto può fa vedere quella stoffa innata nel manico, di più non può fare sperando che Honda sia un po’ meglio il prossimo anno, per ora tra Honda e Yamaha è una bella lotta.

: quando può e per quanto può fa vedere quella stoffa innata nel manico, di più non può fare sperando che Honda sia un po’ meglio il prossimo anno, per ora tra Honda e Yamaha è una bella lotta. Morbidelli 4 : se giri nella sua seconda casa e il tuo compagno di box, anche se con una moto evoluta, da 2° non puoi finire ad anni luce di distanza. Involuto e a rischio.

: se giri nella sua seconda casa e il tuo compagno di box, anche se con una moto evoluta, da 2° non puoi finire ad anni luce di distanza. Involuto e a rischio. Circuito Goiania 2: va bene tutto, anche un po’ di sfortuna col meteo impazzito dei giorni precedenti ma le lacune lamentate da molti addetti ai lavori sono un peso importante in questo ritorno in Brasile. Se non tutte le ciambelle riescono col buco, qui il buco c’era eccome se c’era.

Rivivi la Sprint di Goiania

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Pedro Acosta KTM 33 2 Marco Bezzecchi Aprilia 31 3 Jorge Martin Aprilia 25 4 Raul Fernandez Aprilia 23 5 Ai Ogura Aprilia 22

Calendario MotoGP: niente sosta, si va ad Austin

La MotoGP non si prende pausa dopo il Brasile. Nemmeno il tempo di rifare le valigie, lasciare Goiania e si parte subito alla volta degli Stati Uniti. Nel prossimo week end 27-29 marzo si corre al Cota di Austin il Gran Premio degli Stati Uniti terza tappa del calendario 2026.