A Brno la prima sessione di prove libere vede Marquez protagonista nel bene e nel male, miglior tempo ma anche caduta nel finale. Tiene banco il grande rifiuto di Luca Marini alla Ducati, idem Morbidelli e Vinales

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dal primo posto alla caduta nel finale. Di tutto e di più per Marc Marquez nella prima sessione di prove libere del Gp di Repubblica Ceca. Sulla pista di Brno il campione del mondo della Ducati ha primeggiato davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Sesto Bagnaia, ottavo Di Giannantonio, più indietro il leader del Mondiale, Bezzecchi con qualche problema al pari di Martin.

Ma nelle pieghe e nelle tante cadute di una pista ancora senza grip tiene banco il mercato piloti con le lamentele di Vinales contro la Ktm e soprattutto il rifiuto di Luca Marini nei confronti dell’offerta Ducati, al pari di Franco Morbidelli.

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Libere a Brno: Marquez vola, poi cade nel finale

Continua il buon momento di Marc Marquez che sembra tornato quello dello scorso anno dopo la doppia operazione. E proprio dopo il double piazzato in Ungheria, lo spagnolo comincia alla grande anche a Brno: si prende la miglior prestazione nelle prove libere 1 girando in 1:53.303 davanti a un super Fabio Quartararo con la Yamaha e Raul Fernandez con l’Aprilia del team Trackhouse. Sesto Bagnaia, ottavo Di Giannantonio. Solo 16° il leader del campionato Bezzecchi.

Per Marquez però anche una caduta nel finale, per fortuna senza conseguenze, molto probabilmente a causa della pista ancora molto sporca. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua GP 26 in uscita da curva 6 ed è andato lungo per le terre in curva 7.

Tante cadute e problemi per Marin

Pista ancora priva di grip a Brno. Diverse sono state le cadute e i lunghi in ghiaia. Non solo Marc Marquez. Tra le “vittime” della pista ceca ancora sporca e poco gommata: Bezzecchi, Moreira, Vinales e Pedro Acosta. Jorge Martin invece ha passato il turno di libere a provare il long lap penalty.

Lo spagnolo ne dovrà scontare ben due durante la gara di domenica per scontare la penalizzazione inflittagli dopo la carambola provocata alla partenza del Gp di Ungheria due settimane fa in cui aveva fatto cadere ben 5 piloti, tra cui se stesso, il compagno di scuderia Bezzecchi, ma anche Aldeguer, Di Giannatonio e Raul Fernandez.

Ma non è stato un venerdì mattina facile per Martinator che ha avuto anche problemi sulla sua RS-GP che si è spenta a metà sessione costringendolo a rientrare ai box per prendere la seconda moto.

Marini rifiuta Ducati, Morbidelli e Vinales polemici

A Brno però tiene ancora banco il mercato piloti. Oltre alle polemiche sui test di lunedì con le moto 2027 da 850cc, si parla tanto del futuro incerto di alcuni a cominciare da Luca Marini. Tutto lo vogliono, nessuno lo piglia. I grandi nomi e le moto migliori sono già assegnate.

Il fratello di Valentino Rossi, ora alla Honda, è stato accostato a Ducati sia in qualità di tester che per prendere il posto di Bulega nel team ufficiale in Superbike. Offerta prontamente rispedita al mittente: “Superbike, al momento, non fa parte dei miei piani. Mi vedo ancora in MotoGP. È ciò che amo fare e, al momento, non mi vedo altrove. Il mio obiettivo è arrivare alla pausa estiva con una situazione definita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Franco Morbidelli in uscita da VR46 (dove correranno Aldeguer e Bulega). Anche di lui si è parlato in ottica Superbike ma il pilota di origini brasiliane è stato chiaro a GPOne: “Non è il momento per la SBK, posso dare ancora tanto in MotoGP. Posso ancora gestire il ritmo, non mi sento affogato. Quando capiremo come mai non sto rendendo, tornerò ad andare forte. Ma non disprezzo la SBK”

Rabbuiato invece Maverick Vinales che ha criticato apertamente Ktm: “In inverno ero nel team ufficiale, ora no so nemmeno più dove sono. La squadra mi chiede risultati ora che non sono al 100%”