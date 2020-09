MotoGp, Gp Catalogna: pole di Morbidelli, Valentino Rossi in prima fila

Franco Morbidelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Catalogna di MotoGp: il centauro del team Petronas ha preceduto il compagno di squadra Quartararo e il pilota della Yamaha ufficiale Valentino Rossi. Poi Jack Miller, Vinales e Zarco. Nei dieci anche Petrucci, nono, delude invece il leader del Mondiale Dovizioso, appena diciassettesimo.

LE QUALIFICHE

Q1: dopo il primo giro davanti a tutti c’è uno stoico Cal Crutchlow, che nonostante la lesione alla caviglia piazza il miglior crono. In difficoltà i ducatisti Dovizioso e Bagnaia. Nel secondo run Miller piazza il tempo di riferimento in 1:39.399 e mette in cassaforte il passaggio in Q2, dietro bagarre con il pilota Honda Nakagami che ha la meglio su Rins, e i deludenti Bagnaia e Dovizioso. I due italiani partiranno rispettivamente in quattordicesima e diciassettesima posizione.

Q2: dopo i primi giri lanciati il più veloce è Morbidelli, che ha un decimo di vantaggio su Miller. Poi Zarco e Vinales. Rossi è sesto, Quartararo, complice un lungo ad inizio sessione, è decimo.

Nell’ultimo run però il francese torna protagonista e piazza il miglior tempo, Morbidelli controbatte e ferma il crono su in 1:38.798, unico pilota della sessione a scendere sotto il muro dell’1:38, e conquista la pole. Terzo Valentino Rossi.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 F. MORBIDELLI 1:38.798

2 F. QUARTARARO +0.210

3 V. ROSSI +0.331

4 J. MILLER +0.427

5 M. VINALES +0.573

6 J. ZARCO +0.580

7 P. ESPARGARO’ +0.697

8 J. MIR +0.830

9 D. PETRUCCI +0.843

10 B. BINDER +0.861

OMNISPORT | 26-09-2020 15:04