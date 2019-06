MotoGP, gp d'Olanda ad Assen: la diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Amici di Virgilio, benvenuti alla diretta live del GP d’Olanda ad Assen, ottava prova del Mondiale di MotoGP. Chi la spunterà sullo storico tracciato, teatro nel corso degli anni di duelli epici e avvincenti tra i campioni più illustri delle due ruote? Ecco la griglia di partenza.

Gp d’Olanda, la griglia di partenza

Proprio come due settimane prima in Catalogna, c’è Quartararo in pole. Con lui in prima fila Vinales e Rins, in seconda invece ecco Marquez, Mir e Crutchlow. Solo in terza fila il primo italiano, Petrucci: al suo fianco Nakagami e Morbidelli. In quarta fila Miller, Dovizioso (undicesimo tempo per il portacolori della Ducati) e Pol Espargaro, con Rossi relegato in quattordicesima posizione dopo il disastroso Q1 di ieri. Ecco il dettaglio della starting grid:

1. Quartararo, 2. Vinales, 3. Rins; 4. Marquez, 5. Mir, 6. Crutchlow; 7. Petrucci, 8. Nakagami, 9. Morbidelli; 10. Miller, 11. Dovizioso, 12. P. Espargaro; 13. Bagnaia, 14. Rossi, 15. A. Espargaro; 16. Abraham, 17. Oliveira, 18. Zarco; 19. Syahrin, 20. Iannone, 21. Rabat.

Gp di Assen, cresce l’attesa

L’attesa per il GP di Assen cresce, dopo quanto avvenuto nel corso delle libere e delle qualifiche che hanno sancito la griglia di partenza del circuito, tempio della velocità. Si spera che almeno questo circuito possa ridare fiato all’entusiasmo di Valentino Rossi che qui ha già vinto 10 volte in carriera (8 volte nella classe regina, 1 nella 250 e 1 nella 125). O almeno possa riaprire un po’ la situazione in classifica. Attualmente la classifica piloti della MotoGp 2019 è dominata da Marc Marquez con 140 punti, seguito da Andrea Dovizioso con 103 punti, Alex Rins con 101 punti, Danilo Petrucci a 98 punti mentre Valentino Rossi è quinto con 72 punti.

Caratteristiche del tracciato di Assen

Il tracciato non è più quello classico, ma si rivela altrettanto entusiasmante per tifosi e piloti che lo considerano una sorta di università delle due ruote. La pista, infatti, alterna zone velocissime ad altre più lente che esaltano le qualità di guida con staccate e sorpassi e soprattutto la possibilità di interpretare in fatto di strategia. Il TT Circuit Assen, si presenta come un tracciato di 4.555 metri, stretto, caratterizzato da 18 curve e da brevi rettilinei che esaltano le due ruote. Il Gp di Assen prevede 26 giri. Dal 1949 ad oggi, è l’unica struttura ad aver ospitato, ininterrottamente, la tappa del Motomondiale, per questo motivo, è considerato il tempio della velocità. Prima dell’inaugurazione della pista definitiva, la gara si teneva su strade aperte al pubblico ed in omaggio a questo, la prova del mondiale è denominata Tourist Trophy, come la celebre corsa su strada dell’Isola di Man.

Albo d’oro

Il TT Circuit Assen porta la firma di tutti i più grandi Campioni della classe regina (Agostini, Rossi, Doohan), ma a detenere il record è Valentino Rossi con 6 vittorie, mentre il giro più veloce è di Marc Marquez con il crono fermato a 1:33:617 (2015).

VIRGILIO SPORT | 30-06-2019 13:01