Sabato e domenica full gas a Le Mans con le qualifiche, la Sprint e il Gran Premio di Francia: la guida alla gara francese, gli orari e dove vederla in tv e streaming

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP ha riacceso i motori per una delle gare più iconiche del calendario del Motomondiale. Si corre a Le Mans il Gran Premio di Francia con un sabato e una domenica per cuori forti sulla storica pista transalpina. Qualifiche, Sprint e gara che potrebbero ridefinire la classifica piloti ma potrebbero anche sancire la fuga di Marco Bezzecchi. La Ducati proverà a ritrovare i suoi “campioni” Bagnaia e Marquez che pure ha cominciato in salita il week end, occhio al pimpante Di Giannantonio e al padrone di casa Zarco che ha cominciato alla grande la corsa di casa dove ha vinto nel 2025.

Vediamo insieme la guida al Gran Premio di Francia MotoGP 2026, gli orari e dove vedere le qualifiche, la Sprint Race al sanato e la gara domenica.

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La MotoGP a Le Mans: Alex Marquez sulle ali dell’entusiasmo

La MotoGP torna dopo una settimana di pausa, questa volta in Francia, sul circuito di Le Mans. Nei quattro round disputati finora, Bezzecchi rimane l’uomo da battere, con tre vittorie all’attivo. L’unico pilota ad aver impedito all’italiano di raggiungere un record perfetto di quattro gare è stato Álex Márquez, che si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna. Dopo la sua vittoria, il pilota Gresini arriva motivato e desideroso di riscattarsi dopo un inizio di stagione deludente.

Marc Marquez ancora a secco

Il pilota di Cervera non ha avuto il miglior inizio di stagione. A Jerez Marc Marquez ha vinto una Sprint caotica sotto la pioggia, con tanto di caduta e polemiche per la furbata di attraversare la pista per andare ai box a fare lo swap della moto. Tuttavia, le sue prestazioni nelle gare più lunghe sono state meno convincenti. Tra cadute e penalità, il pilota Ducati non ha vinto una sola gara lunga e ha accumulato diversi punti di ritardo da Bezzecchi. Ed è lo stesso spagnolo a dirsi ancora poco sicuro sulla GP26 anche per limiti fisici dopo l’infortunio di fine 2025.

“Non sto spingendo l’anteriore come al solito, non sto guidando forte spingendo la gomma davanti. Vediamo se potrò a farlo…” ha detto Marc ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione nelle prequalifiche che lo costringerà a correre in Q1 per potersi giocare la pole.

A che ora e dove vedere qualifiche, Sprint e Gp di Francia

Dopo le libere e le prequalifiche di venerdì, sabato il solito show: dopo le FP2, ecco le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Sabato 9 maggio

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Sprint MotoGP: 15:00 (13 giri)

10:10-10:40 10:50-11:30 15:00 (13 giri) Domenica 10 maggio

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50

Gara Moto3: 11:00 (20 giri)

Gara Moto2: 12:15 (22 giri)

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Diretta di tutto il week end di Le Mans su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: mentre in chiaro e in diretta su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella gara domenicale (Moto3 ore 14:00; Moto2 ore 15:15; MotoGP ore 17:00).

Guarda il GP di Francia e tutta la MotoGP su Now

Il circuito di Le Mans

Costruito nel 1965 attorno al preesistente circuito della 24 Ore, il circuito di Le Mans Bugatti Grand Prix si trova a 5 km a sud della città di Le Mans e a 200 km a sud-ovest di Parigi. Il tracciato ospita Gran Premi dalla fine degli anni Sessanta, ma un grave incidente che coinvolse il pilota spagnolo Alberto Puig nel 1995 ne causò la sospensione dal calendario fino al 2000, anno in cui vennero attuati rigorosi miglioramenti in materia di sicurezza.

Il circuito di Le Mans è un tracciato stretto, dominato da curve da affrontare in prima marcia che mettono in risalto la frenata al momento giusto e le accelerazioni decise, mentre la trazione del retrotreno gioca un ruolo fondamentale. Con una capacità di ospitare comodamente fino a 100.000 spettatori, il circuito Bugatti ospita anche la 24 Ore dei camion, il Campionato FIA GP2, il Campionato Francese Turismo e le gare GT.