Silverstone, Marquez e Bagnaia lanciano l’allarme: “Non poggiavo il ginocchio, dobbiamo capire cosa è successo”

I due alfieri della Ducati ufficiali masticano amaro dopo un sabato avaro di soddisfazioni e condizionato da un problema condiviso alla gomma posteriore

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Come da previsione, è stato un sabato amaro per Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Oltre ad assistere al dominio Aprilia, nel giorno della Sprint e delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, i due alfieri della Ducati ufficiale sono costretti a fare i conti con un problema condiviso e inatteso, che non promette nulla di buono nemmeno in ottica gara.

Sabato nero per Ducati

Marc nono, Pecco diciassettesimo. Sprint da dimenticare per la Ducati ufficiale, che a Silverstone manda in archivio una giornata a dir poco avara di soddisfazioni e si scopre fragile, fragilissima con la gomma posteriore. Ai microfoni di Sky Sport Marquez e Bagnaia sottolineano, infatti, in coro, un problema comune e non previsto alla gomma posteriore, che ha costretto entrambi a non riuscire a spingere in pista.

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Pecco mastica amaro

Al netto della convivenza forzata con i postumi e i dolori delle due recenti operazioni, gestiti grazie agli antidolorifici, Pecco mastica amaro dopo il peggior risultato personale in stagione, condizionato da un’usura fuori scala della gomma posteriore: “Era da un po’ che non mi capitava di non poter toccare con il ginocchio nelle curve a destra”, ha rivelato.

Per poi aggiungere: “Non ho velocità, non ho performance e non riesco a sfruttare il pacchetto. Ci manca tantissimo grip sul posteriore, il che mi costringe a frenare tanto da dritto. Per fortuna, in Ducati, c’è Alex Marquez che sta facendo bene. Cercheremo di capire che cosa fa di diverso per provare a imitarlo”.

Poca fiducia verso la gara

In gara, la scuderia di Borgo Panigale monterà senza grossi dubbi la media sul posteriore, ma Pecco non si dice molto positivo: “Con la media credo che si ritarderà giusto di qualche giro il problema. Dal quarto lo avremo all’ottavo. Se la situazione resta questa, avremmo poco più margine. Non so che cosa aspettarmi domani, se non qualcosa di simile a quello che è successo oggi”.

Anche Marc è rimasto spiazzato

Sulla medesima lunghezza d’onda le dichiarazioni di Marc Marquez, che non ha nascosto il proprio stupore per il problema alla gomma posteriore: “Finire sesto o nono cambiava poco, l’importante è non essere caduti. È stata una gara di sopravvivenza. Però, occorre analizzare il perché di questo degrado. Non ce lo aspettavamo e non era prevedibile, ma è successo”.

Marquez vuole vederci chiaro

“Nelle libere non è successo – ha proseguito il campione del mondo -. Voglio capire se è cambiata la temperatura o se ho spinto troppo e se c’è qualcosa da aggiustare a livello di assetto per aiutare la gomma. Già al terzo giro ha visto che qualcosa non andava e ho provato a gestire la situazione. Purtroppo non è servito a nulla. Non abbiamo idea del perché sia successo. Sono cose che capitano, ma quando succede a un intero marchio, il fatto va analizzato. Domani ci sarà la media, ma non cambierà così tanto. Se non capiamo il motivo, domani soffriremo molto”.