Motogp, Gp Giappone Motegi 2025: orari, info, dove vederlo in tv e in streaming. Marquez primo match point iridato

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul weekend di Motegi, che può regalare a Marc Marquez il titolo di campione del mondo 2025. E i tifosi della Ducati aspettano ancora Bagnaia

Puntare la sveglia per assistere al weekend più importante del Motomondiale. Questo l’obiettivo degli appassionati delle due ruote all’alba del Gran Premio del Giappone, 16esima tappa del campionato del mondo di MotoGp. Sullo storico circuito di Motegi, infatti, Marc Marquez può ufficialmente aggiudicarsi il titolo iridato, davanti al fratello Alex. I tifosi della Ducati, però, attendono anche una nuova reazione di Pecco Bagnaia, chiamato a limitare i danni dopo una stagione da incubo. Qui di seguito tutte le info per vedere in diretta tv e live in streaming tutte le sessioni del Gp del Giappone.

MotoGp, dove vedere il Gp del Giappone in diretta tv e in streaming

Dalle ore 03:45 del venerdì alle 7 della domenica. Un weekend tutto da vivere in Giappone, con Marc Marquez pronto a laurearsi campione del mondo 2025. Tutte le sessioni di Motegi saranno trasmesse in diretta tv sul canale 208 di Sky, dedicato esclusivamente alla MotoGp, e live in streaming su Sky Go e Now.

Sabato spazio alla Sprint Race, che sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 e sul portale ufficiale di riferimento, nella sezione riservata agli eventi in diretta. La gara domenicale è un’esclusiva Sky, con differita su TV8. Telecronaca affidata al solito Guido Meda, con Mauro Sanchini al suo fianco e le voci dei protagonisti direttamente dal paddock di Motegi. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei team e della MotoGp, con particolare riferimento a Facebook, Instagram e X.

Le caratteristiche dello storico circuito di Motegi

Quello di Motegi è senza dubbio uno dei circuiti più apprezzati dai piloti del Motomondiale, con i suoi 4,8 chilometri di lunghezza e una serie di 14 curve, di cui 6 a sinistra e 8 a destra. Standard la sua larghezza, come testimoniano i 15 metri calcolati dai commissari di gara, mentre il rettilineo più lungo copre una distanza di 762 metri.

Il complesso di Motegi, di proprietà della Honda, si avvale di due circuiti e per questo viene definito “Twin Ring” (doppio anello): costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, per poi tornare protagonista nel 2022 dopo due anni di stop per la pandemia. Con tre vittorie, Loris Capirossi è il co-primatista sul circuito di Motegi insieme a Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

Gp Motegi, orari e palinsesto tv di tutte le sessioni

Si parte nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre con la prima sessione di prove libere a Motegi, che farà da anticamera alle Prove in programma alle 08:00, alla vigilia della seconda sessione di prove libere e, soprattutto, di Q1 e Q2. Come detto, c’è la Sprint Race in Giappone, con 12 giri da vivere tutto d’un fiato a partire dalle 08:00 di sabato 27. La gara domenicale, invece, è prevista di buon mattino alle ore 07:00, con differita in chiaro su TV8 alle 14.

Qui di seguito gli orari di tutte le sessioni del Gp di Motegi:

Venerdì 26 settembre

03:45-04:30 MotoGP Prove Libere 1

08:00-09:00 MotoGP Prove

Sabato 27 settembre

03:10-03:40 MotoGP Prove Libere 2

03:50-04:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

04:15-04:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

08:00 MotoGP Sprint 12 giri (diretta su TV8)

Domenica 28 settembre

02:40-02:50 MotoGP Warm-Up

07:00 MotoGP Gara (differita su TV8 alle 14:00

