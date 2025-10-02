MotoGP GP Indonesia 2025: a che ora e dove vedere in tv Sprint e gara di Mandalika. Bagnaia va a caccia del bis

Archiviato il discorso Mondiale, con Marc Marquez diventato per la nona volta campione del mondo, la Ducati vuole dare continuità anche con Pecco. Occhio a Marco Bezzecchi.

Una volta celebrato il titolo Mondiale di Marc Marquez, capace di agganciare Valentino Rossi a quota 9, la MotoGp approda in Indonesia per una nuova tappa del campionato del mondo. Sul circuito di Mandalika sarà battaglia tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, a caccia di conferme e continuità dopo i progressi fatti nell’ultimo periodo. Scopri qui di seguito tutte le info utili per seguire in diretta tv e streaming il Gran Premio di Mandalika che ci costringerà ad un’altra levataccia.

Gp Indonesia: Marquez pancia piena, Pecco ha fame arretrata

Appena una settimana fa Marc Marquez tornava sul tetto del mondo della MotoGP. Settimo titolo della classe regina, nove in totale, proprio come Valentino Rossi. Un dominio assoluto per lo spagnolo tornato a fregiarsi dell’iride dopo un’attesa lunga 6 anni. Motegi però ci ha restituito anche un Bagnaia risorto.

Dopo l’ennesimo cambiamento tecnico sulla sua Ducati Pecco è tornato a volare come negli ultimi 3 anni con una splendida doppietta che vorrà sicuramente ripetere in Indonesia. Bagnaia va in cerca di continuità e di segnali positivi in vista del 2026, nella speranza di chiudere nel miglior modo possibile quest’anno solare. Occhio a Marco Bezzecchi, tra i migliori all’indomani della sosta estiva. Non ci sarà invece Jorge Martin ancora una volta ko e operato dopo la caduta di Motegi.

Le caratteristiche del circuito di Mandalika

Le curve e i cordoli del Pertamina Mandalika International Circuit si preparano ad ospitare i fuoriclasse delle due ruote. Un tracciato giovane, costruito nei dintorni di Lombok, che ha ospitato per la prima volta la MotoGp nel 2022. È caratterizzato da ben 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra, per una lunghezza complessiva pari a 4,3 chilometri. Larghezza standard (15 metri), ma attenzione al rettilineo più lungo, che supera i 700 metri e potrebbe consentire diversi sorpassi all’alba della prima curva.

MotoGp, dove vedere il GP di Indonesia in diretta tv e streaming

Come accaduto nell’arco di tutto il Motomondiale, le sessioni del weekend di Indonesia saranno trasmesse in diretta tv sul canale 208 di Sky Sport, dedicato interamente alle due ruote. Dalla telecronaca di Guido Meda dopo lo spiacevole rimbrotto di Bezzecchi, al commento tecnico di Mauro Sanchini, fino ad arrivare allo studio di Vera Spadini e alle interviste dal paddock e dalla mixed zone di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Anche a Mandalika ci sarà la Sprint Race, con 13 giri che accenderanno il sabato della MotoGp a partire dalle ore 9. Una sessione che, per l’occasione, sarà disponibile anche in diretta tv in chiaro su TV8, così come Q1 e Q2. La gara domenicale è invece un’esclusiva Sky, con differita su TV8 alle 14.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, le cui applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi lo spettacolo della MotoGp. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali della Federazione e dei team protagonisti.

GP Indonesia, gli orari e il palinsesto tv di tutte le sessioni

Qui di seguito gli orari di tutte le sessioni del weekend in Indonesia:

Venerdì 3 ottobre

04:45-05:30 MotoGP Prove Libere 1

09:00-10:00 MotoGP Prove

Sabato 4 ottobre

04:10-04:40 MotoGP Prove Libere 2

04:50-05:05 MotoGP Q1 (diretta su TV8)

05:15-05:30 MotoGP Q2 (diretta su TV8)

09:00 MotoGP Sprint 13 giri (diretta su TV8)

Domenica 5 ottobre